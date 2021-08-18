李克強訪河南災區：這次遭了大災 現在還積水（有片）

河南上月暴雨成災，李克強今日（18日）上午到河南鶴壁市浚縣小河鎮袁莊村，看望慰問受水災影響的群眾。

據中國政府網發布的影片，李克強問到村民，當時水位位置、屋內的東西是否已清理好，並關心村民一天獲發多少錢，對方回答說150元（人民幣，下同）。

李克強強調，小麥浸泡要當大事來抓，「因為農民就靠這點糧食」，「你們心中很掛念的，就是糧食不能少」。他又到田裡視察受災情況。

一直關注受災情況

「你們這次是遭了大災，我們一直關心著，關注著你們的受災情況。但這個雨是來得快、來得急，可是退得慢，到現在我們看還在積水。」李克強並向現場村民表示，黨和政府要幫助災民，一起把家園重新建好，並已動用中央的預備費，保證災民臨時安置、基本生活有保障，「一分錢不能少，而且要及時的發，直到你們戰勝災害、有完全的自救能力為止」。

上月河南多地持續暴雨，引發特大洪災，截至本月2日，造成302人遇難、50人失蹤，其中重災區鄭州292人死亡。全省150個縣市區、1663個鄉鎮、1453多萬人受災，直接經濟損失逾1142億元。

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責任編輯：林佩怡

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