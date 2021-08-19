孟晚舟引渡案結束審理 法官將於10月下旬作出裁決

孟晚舟引渡案即將塵埃落定，目前審理已全部結束，法官沒有立即宣布判決結果。檢察官稱，孟晚舟的辯護在事實和法律上都是失敗的。加拿大卑詩省最高法院法官霍姆斯表示，會在10月21日公布裁決日期。

辯方：所謂的「欺詐」指控未給匯豐帶來任何損失

據央視新聞，溫哥華當地時間17日，代表孟晚舟的辯方律師繼續法庭陳述。辯方律師闡明，美方對孟晚舟所謂的「欺詐」指控沒有給匯豐銀行造成任何實際損失，甚至名譽損失也不存在。美方提交的用於要求引渡的主要法律文件——《案件記錄》使得本案存在「證據真空」。

辯方律師指出，按照加拿大的反欺詐法，指控欺騙行為，必須要有具體證據可以證明相關欺騙行為引發了實際損失或具體的損失風險，這些風險不能是基於遙遠未來的預設或者假設。孟晚舟的陳述沒有使匯豐面臨任何實際的、可量化的風險損失。

另外，美方提交的要求引渡的法律文件——《案件記錄》中未提供任何證據來證明孟晚舟的陳述使匯豐面臨任何切實的、附有金錢損失的名譽風險。

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名譽風險不屬於欺詐法保護的利益，必須有具體、現實的證據證明受害者因欺詐行為受到了附有金錢損失或者損失的風險，那才構成名譽損害。但是，美方沒有提供任何相關的證據，本案存在「證據真空」。

除了實際的金錢損失或者名譽損失不存在，孟晚舟的陳述也沒有使會否面臨任何的貸款風險。美方的《案件記錄》沒有證據支撐會否因孟晚舟PPT陳述而增加了貸款方面任何實際的損失或者風險。任何貸款都存在風險，會否沒有證據表明，孟晚舟的陳述使得其相關貸款業務發生了損失，或者增加了損失的風險。更重要的是，沒有任何具體證據證明孟晚舟陳述使得會否的既有貸款或未來貸款處於更大的風險狀態。

檢方：孟晚舟的辯護在事實和法律上都失敗

據路透社報道，加拿大政府檢察官Robert Frater對法庭說，辯護「在事實上和法律上都是失敗的。你們應該不難發現，不誠實的行為足以構成...欺詐。」他補充說，「在這個國家，沒有人比孟女士獲得了更公平的引渡聽證。」

在北京，外交部發言人華春瑩16日表示，事實早已充分證明孟晚舟事件就是一起徹頭徹尾的政治事件，美方對孟晚舟所謂欺詐的指控純屬捏造，就連美方指控被欺詐的匯豐銀行也出具文件證明孟晚舟並沒有欺詐，所以事實非常清楚。

孟晚舟於2018年12月在溫哥華機場被捕，美國當局以欺詐罪為由尋求引渡孟晚舟，指控她誤導銀行為華為處理違反美國貿易制裁的交易。孟晚舟否認這些指控。

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責任編輯：尹航

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