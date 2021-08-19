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王毅與穆斯林國談阿富汗 曲線提承認塔利班一條件

國情動向 11:23 2021/08/19

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王毅與穆斯林國談阿富汗 曲線提承認塔利班一條件

阿富汗閃電變天，塔利班重掌政權似已不會逆轉。但中方至今仍未明確表態是否承認塔利班政權。中國國務委員兼外長王毅，周三（18日）先後與土耳其及巴基斯坦外長通電，藉機會向塔利班喊話，促請打擊「東伊運」等恐怖組織，不讓阿富汗再成恐怖份子基地。外界相信，中方暗釋訊號，提出承認塔利班的條件，

中國外交部通報，王毅18日應約同土耳其外長恰武什奧盧通電話，雙方重點就阿富汗局勢交換了意見。

王毅表示，阿富汗局勢一夜突變，下一步何去何從，取決於阿富汗塔利班的政策走向；而塔利班發言人已表示，將保證各國駐阿使館安全，願與各國建立良好關係，決不允許任何人利用阿領土威脅別國，這一表態值得歡迎，期待能轉為具體政策和行動。

塔利班發言人還提出希在阿組建一個包容性政府，阿將不再是鴉片種植和毒品交易中心，這也預示著一個正確方向。

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王毅說，外國軍隊撤出後，阿富汗當前的關鍵是要找到一條符合本國國情、順應時代潮流、並得到阿富汗人民理解支持的重建道路。為此，阿富汗塔利班需要以明確態度與一切恐怖勢力徹底切割，並採取措施打擊包括「東伊運」在內被聯合國安理會所認定的國際恐怖組織。

王毅：塔利班需與恐怖勢力徹底切割

王毅表示，阿富汗國內積累了諸多矛盾，美國撤軍又留下了新的難題，阿國內還有爆發內戰的風險，和平重建的進程難以一帆風順。在此過程中，國際社會應共同鼓勵和支持阿富汗各黨派、各民族團結合作，翻開阿富汗歷史的新篇章。

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恰武什奧盧對此表示贊同，強調阿富汗不能再成為恐怖主義的發源地。

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同日，王毅亦同巴基斯坦外長庫雷希通電話。王毅表示，這幾天，阿富汗局勢發生劇變，成為全球關注焦點。事實証明，所謂「民主改造」不符合實際，反而自食惡果，其中的教訓值得記取。

王毅提出，中巴作為阿富汗重要鄰國，應為支持阿富汗平穩過渡、維護地區和平穩定發揮建設性作用。

一是鼓勵阿富汗各方加強團結，盡快組建符合阿國情、得到人民支持、廣泛包容的新政治架構。

二是支持阿富汗堅決打擊恐怖主義，絕不能再次成為恐怖主義的聚集地。

三是中巴兩國駐阿使館仍在正常運轉，雙方要與阿富汗塔利班聯絡溝通，確保中巴在阿人員和機構的安全。

四是有序推進涉阿國際合作，各類機制應形成互補，擴大共識，尤其應發揮鄰國獨特作用，推動阿富汗形勢逐步進入良性循環。

王毅暗批美：民主改造不符實際  自食惡果

庫雷希贊賞中方在阿富汗問題上發揮的重要和積極作用，表示巴中都是阿富汗的鄰國，是最希望阿富汗實現和平的國家，雙方又是全天候戰略合作伙伴，理應加強協調配合。

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阿富汗變天 中國外交部回應塔利班喊話：期待表態落實

塔利班攻陷阿富汗首都喀布爾後，宣布重建阿富汗伊斯蘭酋長國，外界除了關注美國將如何應對外，也想知道「中國是否會承認塔利班政府」。

中國外交部發言人趙立堅在18日的例行記者會上，沒明確回庄，但強調，「我們希望阿富汗能夠組建一個開放包容、有廣泛代表性的政府，呼應本國人民和國際社會的普遍期待和願望」。

阿富汗塔利班進入喀布爾 當地中國人最擔心的是這樣

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【知識庫：東伊運】

東伊運正式名稱是「突厥斯坦伊斯蘭黨」，又稱「東突厥斯坦伊斯蘭運動（中文簡稱東伊運由此而來）」、「東突厥斯坦伊斯蘭黨」、「東突厥斯坦民族革命陣線」，其圖謀在他們主張的整個「突厥斯坦（包括中國新疆和中亞各國）」建立獨立的政教合一的伊斯蘭國家。東伊運自2002年9月起被聯合國安理會列為恐怖組織，美國也在九一一襲擊事件發生之後，將其認定為恐怖組織，但於2020年10月20日正式將其恐怖組織的地位撤銷。

責任編輯：鄧國強

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