【Delta疫情】內地多地發文 對未接種疫苗致感染嚴肅追責

內地疫苗接種仍在推進中，據《健康時報》報道，多地發布通告，鼓勵接種疫苗，對未接種疫苗致感染，將嚴肅追責。此外，多地對不接種疫苗者都出台了相關管理措施。

多地未接種疫苗而染疫 將被嚴肅追責

江西南昌：8月19日起，

將在全市重點場所及公共場所實行健康碼和新冠疫苗接種記錄「二碼」聯查，

全市各級黨政機關、企事業單位干部職工和廣大黨員除有禁忌證明外，未接種的人員在8月底前盡快接種。舉辦的會議、培訓等，無接種禁忌症而未接種疫苗人員原則上不得參加，並減少其赴外省出差等公務活動。

要嚴格落實疫情防控「五方責任」，對因未接種疫苗(有禁忌症除外)而引發新冠病毒感染事件的，依法依規嚴肅追責。

安徽合肥：將於近日開始，

在全市公共場所實施健康碼和新冠疫苗接種記錄「二碼」聯查。

對因未接種疫苗(有禁忌症除外)而引發新冠病毒感染事件的，將落實疫情防控「四方責任」，依法依規嚴肅追責。

安徽淮北：8月20日起，

將在全市重點場所及人流量大的公共場所實行健康碼和新冠疫苗接種記錄「二碼」聯查。

落實疫情防控「四方責任」，對因未接種疫苗(有禁忌症除外)而引發新冠病毒感染事件的，依法依規嚴肅追責。

安徽池州：8月18日起，

全市公共場所或人員密集場所全面實行健康碼和新冠疫苗接種記錄「二碼」聯查。

落實疫情防控「四方責任」，對因未接種疫苗(有禁忌症除外)而引發新冠病毒感染事件的，依法依規嚴肅追責。

全市各級黨政機關、企事業單位舉辦的會議、培訓等，原則上無接種禁忌症而未接種新冠疫苗人員不得參加。

此外，多地對不接種疫苗者都出台了相關管理措施。湖北省十堰市茅箭區通告，全區18歲以上無禁忌症人員，無故不接種新冠疫苗納入個人誠信記錄。在廣西貴港，未接種疫苗人員(有禁忌症除外)原則上不允許進入全市醫療機構住院部(除住院患者外)、養老院、監所(除被監管人員外)，中小學校(含中等職業學校)、幼兒園教育機構、圖書館、博物館、文化館、建築工地等疫情防控重點場所(未安排接種的12歲以下學生除外)。

截至16日，內地累計報告接種新冠病毒疫苗187,537.1萬劑次，完成全程接種的人次近8億。

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責任編輯：尹航

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