  • 28°C
香港時間 : 2021819日 (四) 12:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Delta疫情】內地多地發文 對未接種疫苗致感染嚴肅追責

社會熱點 11:23 2021/08/19

分享：

內地疫苗接種仍在推進中，據《健康時報》報道，多地發布通告，鼓勵接種疫苗，對未接種疫苗致感染，將嚴肅追責。此外，多地對不接種疫苗者都出台了相關管理措施。

多地未接種疫苗而染疫 將被嚴肅追責

江西南昌：8月19日起，

  • 將在全市重點場所及公共場所實行健康碼和新冠疫苗接種記錄「二碼」聯查，
  • 全市各級黨政機關、企事業單位干部職工和廣大黨員除有禁忌證明外，未接種的人員在8月底前盡快接種。舉辦的會議、培訓等，無接種禁忌症而未接種疫苗人員原則上不得參加，並減少其赴外省出差等公務活動。
  • 要嚴格落實疫情防控「五方責任」，對因未接種疫苗(有禁忌症除外)而引發新冠病毒感染事件的，依法依規嚴肅追責。

安徽合肥：將於近日開始，

  • 在全市公共場所實施健康碼和新冠疫苗接種記錄「二碼」聯查。
  • 對因未接種疫苗(有禁忌症除外)而引發新冠病毒感染事件的，將落實疫情防控「四方責任」，依法依規嚴肅追責。

安徽淮北：8月20日起，

  • 將在全市重點場所及人流量大的公共場所實行健康碼和新冠疫苗接種記錄「二碼」聯查。
  • 落實疫情防控「四方責任」，對因未接種疫苗(有禁忌症除外)而引發新冠病毒感染事件的，依法依規嚴肅追責。

安徽池州：8月18日起，

  • 全市公共場所或人員密集場所全面實行健康碼和新冠疫苗接種記錄「二碼」聯查。
  • 落實疫情防控「四方責任」，對因未接種疫苗(有禁忌症除外)而引發新冠病毒感染事件的，依法依規嚴肅追責。
  • 全市各級黨政機關、企事業單位舉辦的會議、培訓等，原則上無接種禁忌症而未接種新冠疫苗人員不得參加。

此外，多地對不接種疫苗者都出台了相關管理措施。湖北省十堰市茅箭區通告，全區18歲以上無禁忌症人員，無故不接種新冠疫苗納入個人誠信記錄。在廣西貴港，未接種疫苗人員(有禁忌症除外)原則上不允許進入全市醫療機構住院部(除住院患者外)、養老院、監所(除被監管人員外)，中小學校(含中等職業學校)、幼兒園教育機構、圖書館、博物館、文化館、建築工地等疫情防控重點場所(未安排接種的12歲以下學生除外)。

截至16日，內地累計報告接種新冠病毒疫苗187,537.1萬劑次，完成全程接種的人次近8億。

【新冠疫苗】最新研究出爐 國藥疫苗不會增加血栓塞風險

兩款國產疫苗聯手臨床試驗「加強針」 開啟「混打」模式

【新冠疫情】張文宏：上海新增病例打過疫苗 目前所有密接者沒有一例陽性（第二版）

【新冠疫苗】對Delta毒株有效的抗體 國藥集團有最新發現

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

新冠肺炎 新冠肺炎疫情 中國 醫療機構 疫情 疫苗 健康碼

上一篇文章

【新冠肺炎】上海再現本土確診 已打兩針疫苗醫護中招

下一篇文章

傳中斷直達立陶宛鐵路貨運 中鐵集裝箱：一切正常
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

全紅嬋練功畫面首曝光 「水花消失術」秘訣是這樣（多圖，有片）
全紅嬋練功畫面首曝光 「水花消失術」秘訣是這樣（多圖，有片）
郭晶晶東京奧運原來也有「跳水」！她還這樣說全紅嬋
郭晶晶東京奧運原來也有「跳水」！她還這樣說全紅嬋
央視阿富汗直擊 喀布爾其實安全 但民眾擔心這件事
央視阿富汗直擊 喀布爾其實安全 但民眾擔心這件事
內地男子高鐵上拒戴口罩 3分鐘內連打13人（有片）
內地男子高鐵上拒戴口罩 3分鐘內連打13人（有片）
全紅嬋遭商家搶註商標 中國奧委會：不得侵犯運動員合法權益
全紅嬋遭商家搶註商標 中國奧委會：不得侵犯運動員合法權益
香港入境深圳隔離政策調整 符合這條件僅需集中隔離7日
香港入境深圳隔離政策調整 符合這條件僅需集中隔離7日