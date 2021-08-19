【新冠肺炎】上海再現本土確診 已打兩針疫苗醫護中招

內地新冠肺炎本土確診數字回落，昨日（18日）新增5宗本土確診病例。上海通報1宗確診個案，是松江區中心醫院一名完成接種兩劑疫苗的醫護人員。目前，該醫院已暫停急診服務，實行閉環管理。

至於本輪疫情首發地南京祿口機場，停飛近一個月後，有傳今日（19日）重啟國內航班，多間航空公司隨即開售機票；惟機場方面回應稱，暫時未有復航的消息，航空公司官網顯示的國內往返航班現已全部取消。

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國家衛健委通報，周三（18日）新增46宗新冠確診病例，本土病例佔5宗，由江蘇通報3宗，上海及雲南各1宗；另添41宗境外輸入病例，其中天津11宗，廣東10宗，雲南6宗，上海5宗，福建4宗，北京、內蒙古、浙江、河南及四川各1宗。此外，再多30宗無症狀感染病例，均為境外輸入。

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上海繼本月2日浦東機場發現1宗本土確診病例後，時隔逾2周，再傳新增本土病例。

上海接種2劑疫苗醫護人員確診

上海衛健委通報流行病學調查結果，指該名女確診者為松江區中心醫院的醫護人員，已完成2劑疫苗接種，在周三（118日）進行的例行核酸檢測結果呈陽性，經複查後確診，已送往上海市公共衛生臨床中心隔離治療。

上海衛健委主任鄔驚雷指出，接獲通報後，上海市疫情防控應急處置機制立即啟動，松江區中心醫院已暫停急診服務，實行閉環管理；相關部門隨即展開全面性流行病學調查、相關人員排查追蹤、落實相關場所及環境消毒等防疫措施。

至於本輪疫情的源頭南京，今日（19日）全市各地區已調整為低風險。

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南京祿口機場仍處關閉狀態

南京祿口機場，早前因疫先後暫停國內和國際航線運營。有消息傳出，指機場將於周四（19日）重啟國內航班，包括來往山東青島及福建廈門的航線，多間航空公司的官方平台及其他旅行訂票網站，昨日曾一度開放購買機票。

不過，經澎湃新聞查詢後得悉，南京祿口機場仍處於關閉狀態，暫未收到關於何時復航的通知和消息，希望旅客耐心等待消息，暫時不要購票。隨後，多間航空公司官網亦顯示，原定19日南京祿口機場的進出口航班已全部取消。

責任編輯：易燕丹

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