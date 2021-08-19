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深圳學區房一夜入冬 降價500萬無人買

經濟脈搏 11:45 2021/08/19

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在政府措施影響下，深圳市學區房交易遇冷，有房子降價500萬（人民幣，下同），仍無人問津。

據微信公眾號央視財經報道，京東拍賣顯示，深圳福田區港中旅花園一套116平方米的學區房，起拍價1969萬元，比市場價便宜了500萬元左右，但是直到拍賣結束也無人出價。

在此之前，深圳優質學區房百花片區的長城花園，一套104.7平方米的房子，每平方米比市場價便宜了三萬多元，但同樣流拍。

學區房新政即將出台

學區房交易遇冷與近日出台的學區房新政有關。《深圳經濟特區社會建設條例（草案徵求意見稿）》8月1日公開徵求意見。針對各界關注的教育公平問題，《草案》明確提出，推行大學區招生和辦學管理模式，建立義務教育學校教師交流制度，以合理均衡配置教育資源，優化教育結構。

深圳市民李女士说，她此前一直在看學區房，如果深圳推行大學區，原先想買的房源價值將大打折扣。

業內人士指出，由於此前深圳二手房市場對學區房的追捧，一些房源已經脫離了居住屬性，變成了純粹的市場炒作行為，一旦政策轉向，這類房源將面臨巨大風險。

目前，中國各地針對學區房的改革正在進行中。據不完全統計，今年以來已有北京、上海、廣州、深圳、重慶、西安、廈門、成都、大連、南京、合肥、太原等超過10座城市出手，重拳整治學區房亂象。

深圳樓市成交低迷 中介紛紛離職 傳有人捲款潛逃

深圳樓市神話破滅？二手住宅成交暴跌8成 逾半房源減價

責任編輯：李冰琪

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