財科院料中國今年GDP增6.5-8% 十四五財政支出面臨壓力

中國財政科學院昨日（18日）發布的2021年財政政策報告藍皮書預計，在疫情得到有效控制前提下，今年中國GDP增速可能在6.5-8%，從中長期看，十四五（2021-2025年）期間中國經濟增速將保持在5%左右；財政收入的預測結果顯示，今年一般公共預算收入增速顯著提升，十四五期間增速放緩，財政支出依舊面臨較大壓力。

藍皮書指出，料今年房地產投資增幅放緩，固定資產投資平穩，製造業投資顯著上升，消費增速回升，出口持續景氣；CPI增速將低於2020年水平，PPI在經濟恢復的帶動下回歸上行。

地方政府債務風險突顯

藍皮書提到，2021年消費仍取決於經濟主體的消費意願恢復情況，關鍵在於就業和企業利潤恢復的情況，預計2021-2025年社消零售總額按年增速在6-8%，若經濟下行導致預期惡化，增速可能下滑。

在財政風險管理方面，中國地方政府債務在疫情衝擊下更加突顯，建議把債務風險和公共風險的平衡作為地方政府債務可持續性的根本標準。應從財政風險管理的角度審視當前財政體制的問題，以防範化解公共風險為導向，展望下一步財政體制改革。

藍皮書還提到，為防範由新型就業發展、經濟增速放緩、老齡化進程加快和城鎮化推進等因素引發人力資源錯配的風險，藍皮書認為，財政政策要以人為核心，促進基本服務均等化，提高就業穩定性、充分性和平等性。在資源環境領域，應完善環境風險共擔機制，加強防範跨區域跨流域環境風險，建立全生命周期綠色低碳機制。

財科院院長劉尚希稱，現在是一個高風險時代，風險清零是不可能的，宏觀政策應從更高維度提升國家競爭力，對標中長期目標，更關注戰略風險和長期風險。

他指出，當前強調財政政策的可持續性，其中就包含了對財政風險的預期。在新經濟快速發展的趨勢下，市場對宏觀政策的風險預期在迅速轉變。在傳統的理論框架中解釋宏觀政策，可能會造成嚴重誤判，最終錯失戰略機遇。

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責任編輯：蒯宇澄

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