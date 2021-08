阿富汗閃電變天  特朗普：中國一定開心嘲笑美國

美國前總統特朗普在任時,強力支持美國從阿富汗撤軍,但如今塔利班勢如破重奪政權、阿國閃電變天,美國深陷尷尬,他旋即批評繼任者拜登的撤運部署。特朗普接受霍士新聞(Fox News)訪問時,直指這一次美軍從阿富汗撤軍,是美國史上最難堪的一次行動,並讓中國看見了美國的軟弱,甚至開心嘲笑美國、不會再尊重美國。

中國外長王毅18日與巴基斯坦外長庫雷希通電話時,再度在阿富汗問題上,不點名批評美國。他表示,這幾天,阿富汗局勢發生劇變,成為全球關注焦點,事實証明,所謂「民主改造」不符合實際,反而自食惡果,其中的教訓值得記取。

王毅不點名指有人「自食惡果」

特朗普(Donald Trump)在專訪中表示,塔利班重掌阿富汗政權後,喀布爾機場爆發平民逃難潮,出現民眾掛在美國軍機上的場景,這一次美軍退出阿富汗的行動,是美國史上最難堪的一次行動,甚至比1975年越戰西貢失守、1979年伊朗人質危機還要難堪。

阿富汗塔利班進入喀布爾 當地中國人最擔心的是這樣

【塔利班阿富汗】新華社:喀布爾陷落 敲響美國霸權喪鐘

他認為,這一次糟糕的事件將會影響美國未來數年、甚至數十年的對外關係,中國也一定「非常高興,嘲笑我們,他們在笑......」

Beyond embarrassment, this is something that will affect our relationship for years to come and decades to come. When China watches this, they're so happy. They are laughing at us. They are laughing.