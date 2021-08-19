【共同富裕】官媒：應改革收入分配制度 適時開徵財產稅

國家主席習近平近期多次提及「共同富裕」理念，內地官媒《經濟日報》刊登浙江大學文科資深教授、共用與發展研究院院長李實等人的文章指出，應建設收入分配制度改革試驗區助推共同富裕。要進一步完善面向高收入群體的收入分配政策，建議適時開徵財產稅(如房產稅、遺產贈予稅等)，調節高收入群體收入。

文章稱，允許一部分人先富起來、先富帶後富的政策對於增強經濟活力，促進經濟發展發揮了重要作用。在做好擴大中等收入群體規模、提升低收入群體收入水平的同時，亦要進一步完善面向高收入群體的收入分配政策。

文章指出，長期以來，收入分配領域存在諸多問題和矛盾，收入分配差距較大，中等收入群體佔比偏低，成為製約共同富裕進程的掣肘。

調節高收入群體收入 完善國企高層「限薪」制度

文章建議，探索税收制度改革，個人所得稅方面，要更加註重對低收入者的保護，完善專項附加扣除政策；建议在减免其他税种或降低税率前提下，適時開徵財產稅（如房產稅、遺產贈予稅等），調節高收入群體收入；限制不合理收入（包括灰色收入、壟斷部門高收入)，要繼續完善國有企業高層「限薪」制度，要限制公权力对经济干预，消除灰色收入来源。

此外，繼續探索慈善的激勵機制，創造更加有利於慈善事業發展的寬鬆環境，引导和激励更多的高收入人群成为慈善事业的主体力量，从而更好发挥第三次分配对于改善收入分配的作用。

【共同富裕】中央提到「三次分配」 究竟是什麼？

中央明確「共同富裕」標準 提出規範高收入、鼓勵回報社會

料針對科企及房地產監管將持續

另外，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強表示，促進共同富裕包括三大抓手：轉移支付、社會保障、回饋社會。結合浙江共同富裕示範區的實施方案，潛在的具體措施可能包括五項：

1. 長線而言逐步推出房產稅、遺產稅、資本利得稅，調節高收入； 2. 設立和經濟增長和通脹掛鉤的工資調節機制，保障普通勞動者收入分享經濟紅利； 3. 中央政府逐步統籌地方土地出讓收入、通過轉移支付向欠發展的地區和群體傾斜； 4. 通過國企改革和劃歸國企股權給社保，加強低保、住房、教育、醫療等基本社會保障； 5. 利用稅收優惠和社會榮譽等政策鼓勵富裕團體和企業開展捐贈、回饋社會、慈善等。

邢自強預計，經濟利益的分配更多轉向普通勞動者，企業和資本盈利佔經濟的比例可能會逐步下降；從行業角度看，那些導致收入差距擴大、社會焦慮加劇、環境污染加重，以及有數據安全風險的行業和商業模式，或將在今後數年受到進一步約束。針對科技企業、平台經濟以及房地產的監管或將持續。相反，與國家戰略方向一致的行業，如國產大眾消費品牌、硬件科技自主化、網絡安全、創新藥、職業培訓、新能源產業等仍將獲得政策支持。

責任編輯：蒯宇澄

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