美國將限制部分中國赴美航班以40%的客座率運行四周

美國運輸部當地時間周三（18日）宣佈，將限定部分中國赴美航班以40%的客座率運行四周。之前中國政府對美國聯合航空公司的四個航班實施類似限制舉措。

據路透社報導，中國8月6日對美國聯合航空實施限制措施，因其7月21日由三藩市飛往上海的航班有五位元乘客核酸檢測為陽性。

美國運輸部的這項命令稱，該部將對有定期中美航線的四家中國航空公司由中國飛美國的單程航班以40%的客座率運行四周。

聯合航空和中國駐華盛頓大使館沒有立即發表評論。

中美角力因疫情蔓延至兩國航班

美國政府說，中國的「熔斷」政策違反了兩國的航空服務協定，並「讓航空公司因乘客抵達中國後被檢測出新冠陽性而承擔不應有的責任」。

運輸部補充說，航空公司「沒有辦法獨立核實中國當局聲稱的陽性檢測結果。此外，沒有辦法確定乘客可能在哪裡或什麼時候感染。」

中國當局給了美聯航三個選擇：取消兩個三藩市到上海的航班；運營兩個沒有乘客的航班；或者以不超過40%的客座率運營四個航班。

從8月11日開始對美聯航四個三藩市至上海的航班實施這些限制。

拜登政府表示，它將對四個周三的航班實施四周相同的限制舉措--中國國航、中國東方航空、中國南方航空和廈門航空各一個航班。

這些限制舉措推出之際，正值許多中國學生要前往美國開始秋季課程。

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責任編輯：李冰琪

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