▲ 美國智庫：中國在阿富汗只關心這件事 無意推自己一套

阿富汗變天，塔利班掌權，美國在區內力量迅速收縮，西方一些輿論則開始猜測中國會否藉此機會，填補美國真空，加大介入阿富汗，推進一帶一路，宣揚中國自己一套治理模式。美國布魯金斯學會學者則對此持否定意見，認為中國至少現階段還無意大舉投資阿富汗，因為中國在阿富汗關心的首先是安全問題。

布魯金斯學會高級研究員哈斯（Ryan Hass）撰文稱，據他超過10年與中國官員和專家打交道的經驗觀察，多數中方人士都對中國能否改變阿富汗不抱幻想，並沒有將阿富汗變成中國治理模式模範國家的雄心。

哈斯指，就阿富汗，北京只關注首要以安全顧慮為驅動的自身利益；中方擔心阿富汗會將不穩定輸出至周邊地區，包括外溢至中國本身，也擔心伊斯蘭軍國主義會引發仿效。

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他稱，儘管中方並不熱衷見到塔利班接管阿富汗，但這原則不會凌駕於務實主義之上。他預期，中國會承認塔利班地位，並設法鼓勵對方重視中方關切，敦促塔利班拒絕庇護威脅中亞穩定、損害中國區內利益的組織。

哈斯又認為，阿富汗是個礦產豐富的國家，長期看，中國會歡迎投資阿富汗機遇、可能將當地納入一帶一路，但中國仍很可能吸引了美國經驗，對阿富汗不抱甚麼預期，而會先耐性地待安全形勢符合需求，才考驗在當地拓展利益。

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責任編輯：連兆鋒