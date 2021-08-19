川企7年前稱擲10億「重建」鐵達尼號 如今進度竟這樣

四川七星集團2014年宣佈，將斥資10億元（人民幣，下同，約12億港元），在大英縣等比例打造中國版「鐵達尼號」（Titanic，內地稱泰坦尼克號）郵輪，同時將打造一個鐵達尼小鎮，形成全方位主題旅遊休閒景區。

不過7年過去，原定2016年要對外開放的鐵達尼號遲遲未能完工，這艘在陸上擱淺的「郵輪」至今仍只有船身，且在日曬雨淋下變得鏽跡斑斑，如打撈上岸的沉船一般。

據內媒《時代周報》報道，2014年，時任七星能源投資集團董事長蘇紹俊在香港宣布一個野心勃勃的計劃——投資10億元，按原比例重建鐵達尼號。蘇紹俊認為，既然美國能把中國功夫、熊貓拍成電影「回頭」來賺中國人的錢，「為什麼不能把泰坦尼克號做好，賺外國人的錢呢？」

中國版鐵達尼號工程在2014年5月起動工，時任中國旅遊協會副會長兼秘書長張潤鋼在啟動儀式上表示，「這是一個比肩甚至超越迪士尼的產品，與萬達文化旅遊城一起，將成為中國當代旅遊的經典產品。」

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不過，這艘新鐵達尼號開建數年間，七星集團先是牽扯上官員貪污的醜聞，隨後又出現資金短缺的問題，導致工程延宕，對外開放時程一拖再拖。

蘇紹俊於2019年時再度對外宣布，船體建造已經完成三分之二，大概4、5個月後會完成，接下來還要進行內部裝飾，預計2020年全部完工後對外開放。

時至今年4月，作為中國版鐵達尼姐妹項目的「海洋之心」在重慶舉行推介會，並於4月28日開始試營業。當時，已經成為永樂七星文化旅遊開發有限公司董事長的蘇紹俊，仍不忘推薦翻版鐵達尼號。

如今，這艘「鐵達尼號」仍持續動工，不過，從外觀上看和幾年前的模樣並無不同，一層深紅色的鐵鏽布滿整艘船體，距離「首航之日」仍遙遙無期，似乎難逃「爛尾」命運。

對此，永樂七星文化旅遊開發有限公司周四（12日）發表聲明稱，由於鋼材漲價令項目的資金變得緊張，一直與鋼廠聯絡，預計船體工程會在年底前完成，「相信在不久的未來，遊客便可感受到一百多年前鐵達尼號的極致奢華。」

責任編輯：易燕丹

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