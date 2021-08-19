中方對塔利班心存警惕？阿富汗變天  中國與俄塔練兵反恐

▲ 中方對塔利班心存警惕？阿富汗變天 中國與俄塔反恐練兵

阿富汗勢變天之際，中國9日與俄羅斯舉辦聯合軍演，反恐是重點之一。中國周三（18日）再和塔吉克舉辦聯合演習，中國公安部長趙克志更在給塔吉克的致函中指出，地區反恐形勢「不容樂觀」。

中新社報道，中國公安部和塔吉克內務部18至19日在塔吉克首都杜尚別（Dushanbe）舉辦「反恐協作-2021」聯合反恐演習。

報道指，趙克志在給塔吉克內務部長及國家安全委員會主席的致函中表示，中國和塔吉克是「全面戰略夥伴」，兩國執法部門在反恐等領域展開富有成效的合作。

中國公安部長：地區反恐不容樂觀

他也表示，「當前國際局勢風雲變化，地區反恐形勢不容樂觀」，指演習提昇兩國反恐力量的協同作戰戰備水平，演練反恐實戰技能，展示中塔雙方反恐決心，應對兩國面臨的恐怖威脅。

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塔吉克國界連接中國與阿富汗，亦是阿富汗瓦罕走廊到新疆必經之地。而過去被指與恐怖活動有千絲萬縷關係的塔利班，如今勢再統治阿富汗，各方擔心阿國再成恐怖活動溫床。

稍早前，中國和俄羅斯軍隊在中國西北的寧夏也舉辦「西部．聯合-2021」軍演，這是俄羅斯軍隊首度受邀至中國領土參加軍演，倍受關注。

中國官媒新華社報道指，這次演習拓展中俄兩軍「聯合反恐作戰領域的深度」，以及共同維護國際和地區安全穩定的信心和實力。

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在國際局勢變遷下，中國和俄羅斯近期互動密切，強調兩國「戰略夥伴關係」緊密。

外交部發言人趙立堅周三（17日）在例行記者會說，中方同時期待塔利班堅決打擊包括「東伊運」在內的各類恐怖主義勢力，切實履行不允許任何勢力，利用阿富汗領土威脅鄰國安全的承諾。

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責任編輯：鄧國強

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