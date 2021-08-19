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慶祝西藏和平解放70周年 汪洋：築牢中華民族共同體意識

國情動向 13:47 2021/08/19

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慶祝西藏和平解放70周年大會，今（19日）早在拉薩布達拉宮廣場舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋講話時表示，要築牢中華民族共同體意識，不斷增強各族群眾對中共以及「中國特色社會主義」的認同。

慶祝大會有超過2萬人參加，汪洋率領中央代表團出席。中央統戰部部長尤權宣讀中共中央、人大常委會及中央軍委等發出的賀電，表示西藏和平解放，徹底驅除帝國主義勢力、打擊各種分裂勢力，堅決捍衛國家主權及領土完整，西藏亦走上了繁榮發展的康莊大道。

汪洋發表講話時表示，70年來西藏社會制度實現歷史性跨越，舊西藏人分三等九級，下等農奴毫無尊嚴。我們徹底驅逐帝國主義勢力，結束政教合一、神權控制的歷史；西藏民族團結實現歷史性進步，消除了舊社會的民族歧視和隔閡，挫敗達賴集團和境外敵對勢力的分裂破壞活動，促進各民族共同團結奮鬥。

他強調，西藏70年發展歷史證明，團結穩定是福，分裂動亂是禍，任何外部勢力都沒有資格對西藏事務指手畫腳，任何分裂西藏的圖謀都將以失敗告終。

汪洋稱，沒有中國共產黨就沒有新中國就沒有新西藏，這是被70年來發展歷史證明的道理，要充分感悟中國共產黨的領導是歷史和人民的選擇，充分感悟今天的幸福生活從哪裡來，不斷堅定聽黨話、跟黨走的思想自覺和行動自覺。要築牢中華民族共同體意識，不斷增強各族群眾對「偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義」的認同，打牢民族團結的思想基礎、文化認同。

責任編輯：蒯宇澄

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