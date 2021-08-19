【孟晚舟案】聽證會結束後會如何？環球時報發聯署促放人 

孟晚舟引渡案審理已全部結束，法官會在10月21日公布裁決日期。如果法官的判決有利於引渡，將由加拿大司法部長做出最終批准。如果法官判決停止引渡，則程序可能就此停止。加拿大政府針對引渡案裁決提出上訴的情況非常少見。

即使法官判決支持引渡 孟晚舟仍可上訴

通常情況下，引渡聽證會在一天內進行，但孟晚舟的聽證會已經分散在幾年內進行。據路透社報道，主審此案的法官Holmes並沒有資格依據別國法律判決某人是否有罪。因此，她僅需判斷證據是否足以使庭審在加拿大進行。

如果Holmes的判決有利於引渡，將由加拿大司法部長做出最終批准。孟晚舟可以對法官的判決提出上訴，並要求對司法部長的決定進行司法覆核。這種上訴或在法庭纏訟數年，最後可能要到加拿大最高法院才有結果。這段期間內，孟晚舟或將力爭重新評估她的保釋條件。

如果Holmes判決停止引渡，則程序可能就此停止。加拿大政府針對引渡案裁決提出上訴的情況非常少見。

對加國政府而言，停止引渡在政治上將是權宜之計。由於孟晚舟案，加拿大已陷入中美角力。釋放孟晚舟或許也能促使北京釋放在她被捕後遭到拘留的兩位加拿大人。

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另一方面，中國外交部表示，事實早已充分證明孟晚舟事件就是一起徹頭徹尾的政治事件，美方對孟晚舟所謂欺詐的指控純屬捏造，就連美方指控被欺詐的匯豐銀行也出具文件證明孟晚舟並沒有欺詐，所以事實非常清楚。

官媒《環球時報》發布網上聯署，要求加拿大釋放被美國迫害的中國公民。截至周四14時，聯署人數超過300萬人。

責任編輯：尹航

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