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距台灣僅125公里 福建平潭斥30億填海造機場

社會熱點 15:37 2021/08/19

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福建平潭計劃投資30億元（人民幣，下同），通過填海造陸建設一個海上機場。新機場定位是福州都市區二機場、對台機場。

央視新聞報道，根據福建省交通運輸廳、省發改委日前發布的「福建省交通強國先行區建設實施方案」，福建計劃建設一批港口群和機場群。其中，平潭、廈門、泉州、寧德、武夷山、龍岩、漳州都將規劃建設新機場。

按平潭綜合實驗區管委會初步規劃，平潭機場計劃投資30億元，擬選址澳前大沙嶼和小沙嶼，這個區域目前大部分是海洋，因此未來興建勢必得填海造陸，相當於在海上建設。

平潭這座機場定位為「福州都市區二機場」。此外，平潭機場還計劃結合「通用航空+旅遊觀光」模式，推出空中遊覽飛行觀光路線，促進通用航空業與旅遊業融合發展。因此，平潭機場建成後，除交通運輸服務，還能提供空中飛行賞景。

美國之音報道，平潭距離台灣新竹125公里，這也是台灣海峽的最窄處。平潭機場是否會用於對台作戰軍事用途引人關注。目前據「福建省交通強國現行區建設實施方案」顯示，福建省主要考慮還是經濟發展用途。

福建平潭

阿富汗局勢令台灣憂心？白宮重申對台承諾

美政客稱3萬美軍已駐台？環時：如真大陸即刻收復台灣

美國信譽雖掃地 卻勿輕言台灣就是明日阿富汗

責任編輯:李冰琪

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