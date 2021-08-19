李克強視察河南災區 要求做好「裏子工程」 以民眾生命至上（有片）

河南上月遭遇嚴重暴雨，造成300多人死傷。總理李克強周三（18日）前往多個受災嚴重的地區考察，並親赴發生洪水倒灌慘劇的 鄭州地鐵5號線。李克強要求 做好城市「裹子工程」，面對極端情況時，堅持「生命至上」的原則。他向災民承諾，中央已動用預算，會保障他們基本生活，直至戰勝災害。

李克強是河南暴雨一個月以來，前往當地考察的最高級別官員。其行程消息暫僅見於國務院轄下「中國政府網」。當日上午，李克強到鶴壁市浚縣的袁莊村慰問災民，了解他們生活需要。他向災民表示，政府會幫助他們重建家園，中央已批出預算安置他們，並保障他們生活，「一分錢不能少，而且要及時地發」。他又要求必須把農作物被毀視作大事，因為關乎農民生計。影片拍到，村內一些街道仍大片積水，李入村、前往災民家中時都要踩過泥濘。

李克強下午轉往鄭州，視察 地鐵5號線 沙口路站，聽取政府官員、地鐵公司職員簡報，並親身走下地鐵軌查看逃生路線。他指，在向遇難者哀悼的同時，也要痛定思痛、怎麼能夠做好，特別是要把城市的「裏子工程」擺在更加突出的位置。尤其是工程安全、建設標準上，要吸取本次災害的教訓。

「這就是我們一再強調，一旦有特大或者極端的預警情況，該停就停、該關就關，生命至上、避險為要。」李克強指，地鐵發生洪水倒灌一事，在全社會引起很大影響，國務院已成立了調查組，要實事求是，把各方面情況調查清楚。同時對失職、瀆職行為要問責追責，給社會一個交代，回應民眾關切。

生活物資供應情況也是本次考察的重點，李克強特別前往市內的中路農貿市場，與經營糧油、副食、蔬菜等的攤販交流，詢問食品供應是否正常、價格會否與平時差別很大等問題。他強調，愈是困難時候愈要做好保供穩價，保障好群眾日常生活。在做好常態化疫情防控的前提下，讓民眾的生活盡早恢復如常。

除此之外，他還到新鄉 衛輝市了解衛河決口堤段修復的進展，他指堤壩是守護民眾生命財產安全的防線，要吸取這次特大洪澇災害的教訓，把堤壩水庫等水利設施的修復和加固作為重中之重，確保今後遇到災害時扛得住。另外，不僅要保障大江大河安瀾，也要增強中小水利設施抗災能力，排查整治隱患。

在周一（16日）召開的國務院常務會議上，李克強亦提到多地發生洪澇災害，要求做好遏制疫情、防汛救災，以及重建工作，加大對災區重建的支持力度。

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責任編輯：陳建錫