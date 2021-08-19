  • 30°C
香港時間 : 2021819日 (四) 17:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李克強視察河南災區 要求做好「裏子工程」 以民眾生命至上（有片）

社會熱點 16:13 2021/08/19

分享：

河南上月遭遇嚴重暴雨，造成300多人死傷。總理李克強周三（18日）前往多個受災嚴重的地區考察，並親赴發生洪水倒灌慘劇的鄭州地鐵5號線。李克強要求做好城市「裹子工程」，面對極端情況時，堅持「生命至上」的原則。他向災民承諾，中央已動用預算，會保障他們基本生活，直至戰勝災害。

李克強是河南暴雨一個月以來，前往當地考察的最高級別官員。其行程消息暫僅見於國務院轄下「中國政府網」。當日上午，李克強到鶴壁市浚縣的袁莊村慰問災民，了解他們生活需要。他向災民表示，政府會幫助他們重建家園，中央已批出預算安置他們，並保障他們生活，「一分錢不能少，而且要及時地發」。他又要求必須把農作物被毀視作大事，因為關乎農民生計。影片拍到，村內一些街道仍大片積水，李入村、前往災民家中時都要踩過泥濘。

李克強下午轉往鄭州，視察地鐵5號線沙口路站，聽取政府官員、地鐵公司職員簡報，並親身走下地鐵軌查看逃生路線。他指，在向遇難者哀悼的同時，也要痛定思痛、怎麼能夠做好，特別是要把城市的「裏子工程」擺在更加突出的位置。尤其是工程安全、建設標準上，要吸取本次災害的教訓。

「這就是我們一再強調，一旦有特大或者極端的預警情況，該停就停、該關就關，生命至上、避險為要。」李克強指，地鐵發生洪水倒灌一事，在全社會引起很大影響，國務院已成立了調查組，要實事求是，把各方面情況調查清楚。同時對失職、瀆職行為要問責追責，給社會一個交代，回應民眾關切。

生活物資供應情況也是本次考察的重點，李克強特別前往市內的中路農貿市場，與經營糧油、副食、蔬菜等的攤販交流，詢問食品供應是否正常、價格會否與平時差別很大等問題。他強調，愈是困難時候愈要做好保供穩價，保障好群眾日常生活。在做好常態化疫情防控的前提下，讓民眾的生活盡早恢復如常。

除此之外，他還到新鄉衛輝市了解衛河決口堤段修復的進展，他指堤壩是守護民眾生命財產安全的防線，要吸取這次特大洪澇災害的教訓，把堤壩水庫等水利設施的修復和加固作為重中之重，確保今後遇到災害時扛得住。另外，不僅要保障大江大河安瀾，也要增強中小水利設施抗災能力，排查整治隱患。

在周一（16日）召開的國務院常務會議上，李克強亦提到多地發生洪澇災害，要求做好遏制疫情、防汛救災，以及重建工作，加大對災區重建的支持力度。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【Delta疫情】內地新增30宗本土確診 河南突增4例涉瞞疫（第二版）

鄭州雨災遇難者暴增至292  河南全省損失逾1100億

駐華外國記者協會：外媒採訪河南水災 收到死亡威脅

責任編輯：陳建錫

極端天氣 暴雨 災難 李克強 水災 工程 河南省 水利工程

下一篇文章

距台灣僅125公里 福建平潭斥30億填海造機場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

傳中斷直達立陶宛鐵路貨運 中鐵集裝箱：一切正常
傳中斷直達立陶宛鐵路貨運 中鐵集裝箱：一切正常
香港入境深圳隔離政策調整 符合這條件僅需集中隔離7日
香港入境深圳隔離政策調整 符合這條件僅需集中隔離7日
內地男子高鐵上拒戴口罩 3分鐘內連打13人（有片）
內地男子高鐵上拒戴口罩 3分鐘內連打13人（有片）
全紅嬋練功畫面首曝光 「水花消失術」秘訣是這樣（多圖，有片）
全紅嬋練功畫面首曝光 「水花消失術」秘訣是這樣（多圖，有片）
郭晶晶東京奧運原來也有「跳水」！她還這樣說全紅嬋
郭晶晶東京奧運原來也有「跳水」！她還這樣說全紅嬋
全紅嬋遭商家搶註商標 中國奧委會：不得侵犯運動員合法權益
全紅嬋遭商家搶註商標 中國奧委會：不得侵犯運動員合法權益