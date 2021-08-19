  • 30°C
香港時間 : 2021819日 (四) 17:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國暗爽美國阿富汗失敗？學者：北京其實不喜歡這結局

國情動向 16:52 2021/08/19

分享：

中國暗爽美國阿富汗失敗？學者：北京其實不喜歡這結局

美國在阿富汗狼狽撤軍，喀布爾機場慘況畫面傳遍世界，美國總統拜登演講更被指卸膊，出賣阿富汗盟友，以至美國國內輿論也有不少聲音，認為美國阿富汗政策完全失敗。但是，儘管在中美大博弈格局下，美國國際形象和信譽重挫對中國有利，有學者卻指出，中國其實不希望看到阿富汗現時的局面發生。

泛歐智庫「歐洲外交關係委員會」（European Council on Foreign Relations）中國—巴基斯坦問題專家斯茂（Andrew Small）形容，不管中國可能因為美國對撤軍的處理感到多少幸災樂禍的快感，這都不是中國希望看到的結果。

斯茂所講的結果，是指塔利班目前基本上奪得了阿富汗全國政權。不久之前，塔利班還在與美國支持的阿富汗政府方面談判，尋求達成共識，政治解決內戰問題。

怎料塔利班近日進軍勢如破竹，不少抵抗塔利班的武裝力量都突然投降，而阿富汗政府軍更是瞬間瓦解，原總統加尼（Ashraf Ghani）辭職逃亡。美國尚在撤離人員之際，塔利班部隊就開入了首都喀布爾。阿富汗伊斯蘭共和國宣告滅亡，阿富汗伊斯蘭酋長國準備成立。

如今，原副總統薩利赫（Amrullah Saleh）雖然自稱接任總統，在喀布爾東北潘傑希爾省（Panjshir）發起抵抗塔利班運動，並獲得阿富汗已故著名抗蘇軍事領袖馬蘇德（Ahmad Massoud）同名兒子支持，但他們在缺乏武器裝備和西方支持下，能否生存也是個疑問。

中方對塔利班心存警惕？阿富汗變天  中國與俄塔反恐練兵

阿富汗閃電變天  特朗普：中國一定開心嘲笑美國

斯茂解釋，相比塔利班軍事勝利，接管阿富汗全國政權，中國其實希望塔利班受到阿富汗國內其他政治力量牽制，有所讓步地參與管治。因為中國擔心，阿富汗塔利班武裝奪權成功，會令包括巴基斯坦塔利班等區內武裝份子有樣學樣。

事實上，塔利班推行伊斯蘭原教旨主義，限制女性權利，甚至反對音樂、電影和娛樂，與中國在國際上不講究意識形態，尋求經貿合作，帶動相互發展的務實主義南轅北轍，格格不入。

中國現時和塔利班接觸，雙方都可以說是出於需求而非偏好，因為中國希望塔利班遏制恐怖主義，而塔利班政權希望獲得中國承認。

美國智庫：中國在阿富汗只關心這件事 無意推自己一套

王毅與穆斯林國談阿富汗 促塔利班打擊東伊運

美國智庫史汀生中心（Stimson Center）中國項目主任孫韻亦認為，中國並不真正信任塔利班。她稱，對於塔利班會否變得更包容，和避免加強與區內其他激進伊斯蘭組織聯繫，不少中國官員都持懷疑態度。

孫韻表示，阿富汗境內存在維吾爾族武裝份子，而這些人都有政治野心，即使他們與疆獨恐怖組織「東突厥斯坦伊斯蘭運動（東伊運）」未必有關聯，亦令北京擔心。

專家認為，隨住美國撤出，中國也不會積極謀求在阿富汗擴大投資，反而首先要集中避免阿富汗亂局衝擊中國在區內其他國家的投資。孫韻提及，中國2020年對巴基斯坦的境外直接投資達1.1億美元，相比之下，阿富汗只有440萬。

喀布爾尷尬時刻 新華社力數美國拜登3重失敗

【阿富汗】中美俄終可合作？3因素說別太興奮

美國信譽雖掃地 卻勿輕言台灣就是明日阿富汗

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

中方對塔利班心存警惕？阿富汗變天 中國與俄塔反恐練兵
今日
中方對塔利班心存警惕？阿富汗變天 中國與俄塔反恐練兵
美國智庫：中國在阿富汗只關心這件事 無意推自己一套
今日
美國智庫：中國在阿富汗只關心這件事 無意推自己一套
阿富汗閃電變天 特朗普：中國一定開心嘲笑美國
今日
阿富汗閃電變天 特朗普：中國一定開心嘲笑美國
王毅與穆斯林國談阿富汗 促塔利班打擊東伊運（第二版）
今日
王毅與穆斯林國談阿富汗 促塔利班打擊東伊運（第二版）
【塔利班阿富汗】喀布爾尷尬時刻 新華社力數美國拜登3重失敗
2021/08/18
【塔利班阿富汗】喀布爾尷尬時刻 新華社力數美國拜登3重失敗

你可能感興趣

中方對塔利班心存警惕？阿富汗變天 中國與俄塔反恐練兵
今日 14:04
中方對塔利班心存警惕？阿富汗變天 中國與俄塔反恐練兵
美國智庫：中國在阿富汗只關心這件事 無意推自己一套
今日 13:40
美國智庫：中國在阿富汗只關心這件事 無意推自己一套
阿富汗閃電變天 特朗普：中國一定開心嘲笑美國
今日 12:29
阿富汗閃電變天 特朗普：中國一定開心嘲笑美國
地緣政治 外交 恐怖主義 中國 阿富汗 巴基斯坦 一帶一路 中美關係 美國

上一篇文章

孟晚舟引渡案將10月裁決 華春瑩促加國拿出獨立自主勇氣（第三版）

下一篇文章

華春瑩讚許塔利班 比上次執政時更清醒和理性
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【塔利班阿富汗】喀布爾尷尬時刻 新華社力數美國拜登3重失敗
【塔利班阿富汗】喀布爾尷尬時刻 新華社力數美國拜登3重失敗
中央明確「共同富裕」標準 提出規範高收入、鼓勵回報社會
中央明確「共同富裕」標準 提出規範高收入、鼓勵回報社會
【共同富裕】中央提到「三次分配」 究竟是什麼？
【共同富裕】中央提到「三次分配」 究竟是什麼？
王毅與穆斯林國談阿富汗 促塔利班打擊東伊運（第二版）
王毅與穆斯林國談阿富汗 促塔利班打擊東伊運（第二版）
阿富汗閃電變天 特朗普：中國一定開心嘲笑美國
阿富汗閃電變天 特朗普：中國一定開心嘲笑美國
阿富汗中國人「驚魂一日」：塔利班入城 警察盡消失
阿富汗中國人「驚魂一日」：塔利班入城 警察盡消失