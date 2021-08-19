▲ 中國暗爽美國阿富汗失敗？學者：北京其實不喜歡這結局

美國在阿富汗狼狽撤軍，喀布爾機場慘況畫面傳遍世界，美國總統拜登演講更被指卸膊，出賣阿富汗盟友，以至美國國內輿論也有不少聲音，認為美國阿富汗政策完全失敗。但是，儘管在中美大博弈格局下，美國國際形象和信譽重挫對中國有利，有學者卻指出，中國其實不希望看到阿富汗現時的局面發生。

泛歐智庫「歐洲外交關係委員會」（European Council on Foreign Relations）中國—巴基斯坦問題專家斯茂（Andrew Small）形容，不管中國可能因為美國對撤軍的處理感到多少幸災樂禍的快感，這都不是中國希望看到的結果。

斯茂所講的結果，是指塔利班目前基本上奪得了阿富汗全國政權。不久之前，塔利班還在與美國支持的阿富汗政府方面談判，尋求達成共識，政治解決內戰問題。

怎料塔利班近日進軍勢如破竹，不少抵抗塔利班的武裝力量都突然投降，而阿富汗政府軍更是瞬間瓦解，原總統加尼（Ashraf Ghani）辭職逃亡。美國尚在撤離人員之際，塔利班部隊就開入了首都喀布爾。阿富汗伊斯蘭共和國宣告滅亡，阿富汗伊斯蘭酋長國準備成立。

如今，原副總統薩利赫（Amrullah Saleh）雖然自稱接任總統，在喀布爾東北潘傑希爾省（Panjshir）發起抵抗塔利班運動，並獲得阿富汗已故著名抗蘇軍事領袖馬蘇德（Ahmad Massoud）同名兒子支持，但他們在缺乏武器裝備和西方支持下，能否生存也是個疑問。

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斯茂解釋，相比塔利班軍事勝利，接管阿富汗全國政權，中國其實希望塔利班受到阿富汗國內其他政治力量牽制，有所讓步地參與管治。因為中國擔心，阿富汗塔利班武裝奪權成功，會令包括巴基斯坦塔利班等區內武裝份子有樣學樣。

事實上，塔利班推行伊斯蘭原教旨主義，限制女性權利，甚至反對音樂、電影和娛樂，與中國在國際上不講究意識形態，尋求經貿合作，帶動相互發展的務實主義南轅北轍，格格不入。

中國現時和塔利班接觸，雙方都可以說是出於需求而非偏好，因為中國希望塔利班遏制恐怖主義，而塔利班政權希望獲得中國承認。

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美國智庫史汀生中心（Stimson Center）中國項目主任孫韻亦認為，中國並不真正信任塔利班。她稱，對於塔利班會否變得更包容，和避免加強與區內其他激進伊斯蘭組織聯繫，不少中國官員都持懷疑態度。

孫韻表示，阿富汗境內存在維吾爾族武裝份子，而這些人都有政治野心，即使他們與疆獨恐怖組織「東突厥斯坦伊斯蘭運動（東伊運）」未必有關聯，亦令北京擔心。

專家認為，隨住美國撤出，中國也不會積極謀求在阿富汗擴大投資，反而首先要集中避免阿富汗亂局衝擊中國在區內其他國家的投資。孫韻提及，中國2020年對巴基斯坦的境外直接投資達1.1億美元，相比之下，阿富汗只有440萬。

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責任編輯：連兆鋒