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華春瑩讚許塔利班 比上次執政時更清醒和理性

國情動向 16:50 2021/08/19

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華春瑩讚許塔利班 比上次執政時更清醒和理性

阿富汗閃電變天，塔利班重掌政權似已不會逆轉，但中方至今仍未明確表態是否承認塔利班政權。中國外交部發言人華春瑩周四（19日）被問及什麼條件下才承認阿富汗塔利班（簡稱阿塔），她未有正面回應，但指已注意到塔利班有關致力於人人平等、消除歧視等表述，形容今天的塔利班比上次執政時  更加清醒和理性。

華春瑩周四主持例行記者會時，被問及中方近日是否與塔利班方面有所接觸、準備在什麼條件下正式承認塔利班政權？

華春瑩答問表示，中方在充分尊重阿富汗國家主權、以及國內各派意願的基礎上，與阿富汗塔利班等各派，都保持著聯繫和溝通。

華春瑩：已注意到  塔利班表示致力於人人平

她指出，阿富汗的局勢發生重大變化之後，阿富汗的塔利班領導人和發言人近日已多次通過不同的渠道，公開表示塔利班要解決人民面臨的問題，滿足人民的願望，致力於構建開放包容的伊斯蘭政府；塔利班又表示會致力於人人平等，消除歧視，赦免前政府工作人員，並將保障婦女的言論自由、就業和接受教育等權益。

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阿塔發言人表示，將採取負責任的行動保護阿人和在阿的外國使團人員的安全，願意與各國建立良好的關係，絕不允許任何人利用阿領土威脅別國。

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華春瑩指出，中方已注意到了這些積極的表態和釋放的信號，「我們也注意到俄羅斯等一些國家的政要和不少的國際媒體，也都肯定當前阿塔進入喀布爾之後各方面的表現，認為阿塔目前的做法是良好的、積極的、務實的」。

儘管阿富汗局勢還沒有徹底的明朗，但是認為塔利班不會重演過去的歷史。

「中方鼓勵 阿塔積極落實積極表態」

華春瑩表示，如今的塔利班比上次執政時期更加清醒和理性，中方鼓勵、並且希望阿塔將其積極的表態落到實處，與阿富汗各黨派各民族團結起來，盡快通過對話協商建立符合阿富汗自身國情，得到人民支持廣泛包容的政治架構，實行溫和穩健的內外政策，遏制各類恐怖主義和犯罪行徑，確保阿富汗局勢實現平穩過渡，讓飽受戰火之苦的阿富汗人民能夠盡快遠離戰亂，建立持久和平。

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華春瑩最後強調，「我們也注意到有些人在反覆強調，他們對阿富汗塔利班不信任，我想說的是世界上沒有任何事物是一成不變的，我們主張要用全面聯繫和發展的辯證思維來認識看待和處理問題，不僅要看過去怎麼樣，也要看現在怎麼樣，不僅聽其言，也要觀其行」。

如果不與時俱進，而是保守固定的思維，無視形勢的發展，那就是刻舟求劍，就不會得出符合實際的結論。

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責任編輯：鄧國強

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