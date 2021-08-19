【人口老化】少子化加劇 投行料中國今年出生人口跌至紀錄低位

▲ 少子化加劇 投行料中國今年出生人口跌至紀錄低位

第七次全國人口普查數據顯示，2020年中國人口達14.1億，出生人口較2019年減少260萬，下降18%，65歲及以上人口占比達13.5%。呈現老齡化、少子化的趨勢。投資銀行富瑞（Jefferies Financial Group Inc.）預料，中國今年的出生人口數量可能降到自1950年以來最低水平。

彭博引述富瑞的研究報告稱，根據對地方政府數據進行的分析，上半年中國部分地區的新生嬰兒數量可能按年下降17％；如果將相關降幅擴展至全國，意味著今年新生兒數量可能降至1000萬以下。

儘管中國放寬已婚夫婦生育子女個數的限制，承諾給予家庭更多支持，包括降低養育成本等，但國家衛生健康委副主任于學軍上月仍表示，繼去年出生人口降至1200萬後，今年新生兒數量可能會繼續下降。

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富瑞分析師另指出，由於擔憂新冠疫苗安全性，以及疫情期間的醫療支持，中國家庭正推遲生育計劃，從而影響新生兒數量。分析師表示，人口風險意味着中國將更緊迫消除任何被視為會增加家庭生活成本的障礙，同時也要鼓勵生育。

此外，富瑞分析提醒，為減低夫婦生活成本、養育子女的負擔及壓力，中國當局近期密切監管整頓教育和電動遊戲等行業，相信政策不會是暫時而為，投資者應保持謹慎。

責任編輯：易燕丹

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