美撤阿富汗被指狼狽  華春瑩反問「還需我們嘲笑嗎」？（有片）

▲ 美撤阿富汗被指狼狽 華春瑩反問「還需我們嘲笑嗎」？

美國啟動從阿富汗撤軍後，塔利班勢如破竹控制大部份國土、阿富汗政府閃電土崩瓦解。美國有輿論指，中國正在嘲笑美國，包括前總統特朗普。中國外交部發言人華春瑩周四（19日）在例行記者會對此回應時表示，美國阿富汗政策是否失敗，大家心中自有答案，還需中國嘲笑嗎？

華春瑩周四主持外交部例行記者會時，被問到「一些美國媒體和人士稱，中國正在嘲笑美國狼狽逃離阿富汗的敗相」，中方有何回應。

華春瑩反問道，「這還需要我們嘲笑嗎」？她說，美國內出現這種聲音其實不難理解，遇到問題麻煩不從自身找原因，不努力從根本上解決問題，而是一味對外「甩鍋（卸鑊）」推責，正是美國的老毛病。

華春瑩：一味「甩鍋」是美國老毛病

她強調，「美國的阿富汗政策是否失敗，美國的盟友是否還認為其可靠可信，相信大家心中都自有答案」。

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美國前總統特朗普（Donald Trump）接受霍士新聞（Fox News）訪問時，直指這一次美軍從阿富汗撤軍，是美國史上最難堪的一次行動，並讓中國看見了美國的軟弱，甚至開心嘲笑美國、不會再尊重美國。

特朗普在專訪中表示，塔利班重掌阿富汗政權後，喀布爾機場爆發平民逃難潮，出現民眾掛在美國軍機上的場景，這一次美軍退出阿富汗的行動，是美國史上最難堪的一次行動，甚至比1975年越戰西貢失守、1979年伊朗人質危機還要難堪。

他認為，這一次糟糕的事件將會影響美國未來數年、甚至數十年的對外關係，中國也一定「非常高興，嘲笑我們，他們在笑......」

Beyond embarrassment, this is something that will affect our relationship for years to come and decades to come. When China watches this, they're so happy. They are laughing at us. They are laughing.

特朗普：中國非常高興 嘲笑我們

除了預測中國未來會承認塔利班為合法政府外，特朗普也指出，拜登（Joe Biden）政府在阿富汗的作為，將導致中國認定美國是軟弱的，甚至不會再尊重美國，我認為台灣會發生不好的事情」、「這是相當糟糕的事情」。

中國外長王毅18日與巴基斯坦外長庫雷希通電話時，再度在阿富汗問題上，不點名批評美國。他表示，這幾天，阿富汗局勢發生劇變，成為全球關注焦點，事實証明，所謂「民主改造」不符合實際，反而自食惡果，其中的教訓值得記取。

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責任編輯：鄧國強

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