與藍韜文通話談阿富汗局勢 王毅：國際應多引導而非施壓

中國國務委員兼外長王毅，周四（19日）與英國外相藍韜文（Dominic Raab）通電話，就阿富汗局勢及中英關係交換意見。

王毅表示，阿富汗局勢仍存在不穩定性、不確定性，國際應加以鼓勵和引導，而非施壓。他又稱，近期中英關係在低谷中出現積極跡象，談及病毒溯源和北京冬奧，呼籲兩者不能政治化。

美方若不汲取阿富汗教訓 會吃新的苦

據外交部網站，王毅應約與藍韜文通話提到，阿富汗局勢發生重大變化，反映經過40多年戰亂，民眾人心思定，不願再度生戰生亂，也表明外部強加治理模式未獲支持，缺乏社會根基，靠軍事干預解決地區熱點問題更沒出路。阿富汗局勢是一本反面教科書，教訓十分慘痛，美方如不認真汲取，還會吃新的苦頭。

他說，阿富汗問題已從軍事解決進入政治解決的關鍵階段，應重點關注塔利班能否團結人民，建立符合國情、開放包容的政治架構，奉行溫和穩健政策，避免引發新衝突甚至內戰；阿富汗能否同恐怖主義劃清界線；國際社會能否發揮建設性作用。

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王毅指出，國際社會應充分尊重阿富汗獨立主權和人民意願，多對話、多引導，不能先入為主，不能越俎代庖，更不能把阿富汗作為地緣政治競技場。他強調，下一步阿富汗局勢仍有不穩定性、不確定性。國際社會應朝積極方向加以鼓勵和引導，而非施加更多壓力，這有利塔利班和各黨派早日政治過渡，穩定國內局勢，減少難民、移民衝擊。中方願在不干涉內政前提下，繼續在阿富汗問題上發揮建設性作用。

近期中英關係低谷現積極

對於中英關係，王毅表示，近期中英關係在低谷中出現積極跡象，中方贊同藍韜文曾表示，應讓合作而非分歧定義雙邊關係。他指，團結抗疫仍是各國當務之急，病毒溯源是科學問題，不能用政治綁架科學，不能因政治需要，無視甚至推翻中國—世衛聯合報告的結論和建議。中方願同英方繼續在疫苗、治療、溯源等方面加強溝通。

他又稱，一段時間以來，國際社會頻現「泛政治化」傾向，有人甚至將體育「政治化」，鼓譟「抵制」北京冬奧，這嚴重違反奧林匹克憲章和運動員權益，而「更團結」是奧林匹克精神的新內容。中方歡迎英國運動員在北京冬奧有更出色表現，願同各國一道舉辦簡約、安全、精彩的冬奧。

外交部引述藍韜文，贊同體育不應被政治化，英國奧委會將獨立就英方運動員參與北京冬奧作出決定。英方同樣認為國際抗疫合作也不應被政治化，願同中方發展積極的雙邊關係，在經濟金融、衛生等領域深化互利合作，雙方並可就阿富汗問題加強協調。

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責任編輯：林佩怡

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