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【中國樓市】無需依賴中介？杭州開啟房東直售模式 中介股跌

經濟脈搏 09:56 2021/08/20

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內地樓市調控涵蓋多方面，中介行業亦屬其中之一。浙江杭州正式上線「個人自主掛牌房源」功能，房東和購房者可繞過中介，省下上萬元中介費。周四中概股貝殼（BEKE）收跌14.86%，市值一夜蒸發35.4億美元，目前總市值203億美元。

中介會被取代嗎？業界釋信心

據內媒報道，杭州住保房管局旗下的「杭州市二手房交易監管服務平台」，於周三（18日）正式上線「個人自主掛牌房源」功能，是全國範圍內的一次超前嘗試。房東直接在網站上掛牌房源，購房者在注冊後，可直接和房東取得聯繫，自行看房，約談房價。整個操作「去中介化」。

或受此消息影響，周四「中國居住服務平台第一股」貝殼股價大跌近15%，目前每股報17.01美元，較發行價每股20美元跌15%。

據悉，中介費的收取根據成交價分成兩部分，房價100萬元（人民幣，下同）以內收3個點，100萬元以上的部分收2個點。整體房價四五百萬元的話，中介費差不多9萬元，實際收取會打六折或七折，也就是五六萬元的中介費。

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目前，市場上通過中介進行二手房網簽約佔8成。對於房管部門是否為取代二手房中介，官方回應指，此舉主要目的是便民，房東可同時在此平台和中介處掛牌房源，提高成交機會。而從二手房買賣的服務需求來看，中介也不可能被完全替代。如果涉及按揭貸款、產權調查等專業服務，目前來看還無法繞開中介。如果交易流程複雜，建議還是通過專業的中介公司。

有中介業者指出，買二手房，中介提供了至少60個環節的服務。就算購房者可和房東直接面對面交流，認為中介依然能夠靠專業的服務，贏得市場。

責任編輯：尹航

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