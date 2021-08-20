【三孩政策】人口計生法完成修改 一文看懂有何變化

全國人大常委會會議今日表決通過關於修改人口與計劃生育法的決定。修改後的人口計生法規定，國家提倡適齡婚育、優生優育，一對夫妻可生育三個子女。國家採取財政、稅收、保險、教育、住房、就業等支持措施，減輕家庭生育、養育、教育負擔。

人口計生法自2002年施行以來，曾於2015年實施全面兩孩政策時進行修改。以下是最新修改：

明確實施三孩生育政策

國家提倡適齡婚育、優生優育，一對夫妻可生育三個子女。

取消社會撫養費等制約措施

取消社會撫養費，刪除有關處分規定，刪除與三孩生育政策不適應的規定。

支持優生優育

醫療衛生機構應當針對育齡人群開展優生優育知識宣傳教育，對育齡婦女開展圍孕期、孕產期保健服務，承擔計劃生育、優生優育、生殖保健的資訊、指導和技術服務，規範開展不孕不育症診療。

支持設立父母育兒假

國家支持有條件的地方設立父母育兒假。

減輕生育、養育、教育負擔

國家採取財政、稅收、保險、教育、住房、就業等支持措施，減輕家庭生育、養育、教育負擔。

新增保障婦女就業合法權益規定

國家保障婦女就業合法權益，為因生育影響就業的婦女提供就業服務。

加強嬰幼兒照護服務

明確推動建立普惠托育服務體系，鼓勵和引導社會力量興辦托育機構，支持幼兒園和機關、企業事業單位、社區提供托育服務。

明確在城鄉社區建設嬰幼兒活動場所及配套服務設施，在公共場所和女職工比較多的用人單位配置母嬰設施，加強對家庭嬰幼兒照護的支持和指導。

保障計劃生育家庭合法權益

在國家提倡一對夫妻生育一個子女期間，按照規定應當享受計劃生育家庭老年人獎勵扶助的，繼續享受相關獎勵扶助，並在老年人福利、養老服務等方面給予必要的優先和照顧。

獲得《獨生子女父母光榮證》的夫妻，獨生子女發生意外傷殘、死亡的，按照規定獲得扶助。縣級以上各級人民政府建立、健全對上述人群的生活、養老、醫療、精神慰藉等全方位幫扶保障制度。

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責任編輯：尹航

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