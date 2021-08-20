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【中美角力】拜登暗示會保護台灣 被指背離「戰略模糊」立場

國情動向 10:30 2021/08/20

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美國總統拜登暗示，如果台灣受到攻擊，美國將保衛台灣。此番發言背離了美國長期以來「戰略模糊」的立場，料招致北京不滿。不過，美國政府官員其後強調，美國對台政策不變。

拜登將台灣與北約並提

美國廣播公（ABC）周四播出訪問，拜登被問及美國從阿富汗混亂撤軍的影響，以及中國媒體對此的反應。此前中國大陸媒體藉此告訴台灣「不能指望美國提供保護」。

拜登回應表示，「中國不說這種話才奇怪」，但指阿富汗的情況與台灣、南韓及北大西洋公約組織（NATO）截然不同，無法類比。

拜登強調，美國對「北大西洋公約」第五條（Article 5）做出神聖承諾，要是有人入侵或對北約盟友採取行動，美國會回應，對日本、南韓、台灣都一樣。

「Article 5」防衛承諾是美國與北約訂立的盟友防衞承諾，被視為美國將會出兵保護盟友的既定立場。不過，《台灣關係法》要求華府向台灣提供自衛的方法，但美國一向對台灣被攻擊時會否軍事介入採取「戰略模糊」政策。

美國喬治華盛頓大學教授泰爾米吉（Caitlin Talmadge）推文指出，美國總統將對台灣的承諾，與美國對北約、日本和南韓的盟約並列，「極不尋常」（Highly unusual）。

美官員急救場 稱對台立場沒有改變

不過，拜登政府一位高級官員其後稱，華府對台立場沒有任何改變。有分析認為，拜登似乎是口誤。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）亦重申，美國將持續支持在符合台灣人民意願與最佳利益的情況下，和平解決兩岸議題，美國敦促北京停止對台灣施加軍事、外交和經濟壓力，要和台灣進行有意義對話。

普萊斯說，美國對台海的和平穩定有持久的利益，並將其視為廣泛印太地區安全和穩定的核心，無論阿富汗或世界其他地區發生何事都不會受影響。

中國駐美大使館及台灣駐美代辦處均未立即回復查詢。

事實上，早前，美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）17日也曾駁斥將台灣和阿富汗類比，強調兩者情況不同，指美國相信自己對盟友夥伴的承諾神聖不可侵犯，對台灣或以色列承諾也一如既往堅實。

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責任編輯：蒯宇澄

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