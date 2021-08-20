  • 31°C
香港時間 : 2021820日 (五) 11:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地8月LPR維持不變 官媒：短期減息條件未成熟

經濟脈搏 10:51 2021/08/20

分享：

繼中期借貸便利（MLF）利率持穩後，內地今日（20日）公布的貸款市場報價利率（LPR）也按兵不動，連續16個月維持不變。

《中國證券報》引述分析人士認為，LPR降不降無關減息，而是「政策紅利」傳導的問題，並指短期降息實施條件未必成熟。

人行授權全國銀行間同業拆借中心公布，1年期LPR為3.85％，5年期以上LPR為4.65％，均與上月保持一致。

彭博形容，雖然7月降準引發部分市場人士期待「降息」，但商業銀行似乎並無意讓利。

中證報報道，LPR並非央行政策利率，其下降有別於降息。業內人士認為，在MLF利率不變情況下，LPR降不降實質是銀行願不願「讓利」、主動壓降LPR加點的問題。

經濟沒失控下滑風險 降準可能較大

分析人士表示，降息話題已重歸公眾視野，這在部分市場利率走勢上有所體現，但目前實施條件未必成熟。

華泰證券固收首席研究員張繼強表示，央行一再重申維護「正常的貨幣政策空間」，當前宏觀經濟沒有失控下滑風險，降息信號意義過重，概率不大。華創證券首席宏觀分析師張瑜認為，降息與否取決於經濟回落和潛在增速的匹配度情況。

報道指出，政策利率「降息」尚待催化劑，但加強跨週期調節已經定調，宏觀政策開始更多關注穩增長。貨幣政策方面，更多前瞻性舉措有望出台，繼續降準可能性較大，流動性將保持合理充裕。

官媒中證報：機構料第四季度再降準

盛松成：中國下半年經濟增速料放緩 宜合理適度減息

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【中國經濟】疫情反覆 7月消費、工業、投資數據全線遜預期（第二版）
2021/08/16
【中國經濟】疫情反覆 7月消費、工業、投資數據全線遜預期（第二版）
盛松成：中國下半年經濟增速料放緩 宜合理適度減息
2021/07/07
盛松成：中國下半年經濟增速料放緩 宜合理適度減息
分析師：GDP遜預期是降準原因之一 宏觀政策要更積極擴張
2021/07/15
分析師：GDP遜預期是降準原因之一 宏觀政策要更積極擴張
官媒中證報：機構料第四季度再降準
2021/08/17
官媒中證報：機構料第四季度再降準

你可能感興趣

【中國經濟】疫情反覆 7月消費、工業、投資數據全線遜預期（第二版）
11:03 2021/08/16
【中國經濟】疫情反覆 7月消費、工業、投資數據全線遜預期（第二版）
盛松成：中國下半年經濟增速料放緩 宜合理適度減息
17:45 2021/07/07
盛松成：中國下半年經濟增速料放緩 宜合理適度減息
分析師：GDP遜預期是降準原因之一 宏觀政策要更積極擴張
15:49 2021/07/15
分析師：GDP遜預期是降準原因之一 宏觀政策要更積極擴張
降準 MLF 中期借貸便利 LPR 貨幣政策 宏觀分析 經濟 中國人民銀行 減息 銀行

下一篇文章

【中國樓市】無需依賴中介？杭州開啟房東直售模式 中介股跌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

深圳樓市成交低迷 中介紛紛離職 傳有人捲款潛逃
深圳樓市成交低迷 中介紛紛離職 傳有人捲款潛逃
【共同富裕】官媒：應改革收入分配制度 適時開徵財產稅
【共同富裕】官媒：應改革收入分配制度 適時開徵財產稅
深圳樓市神話破滅？二手住宅成交暴跌8成 逾半房源減價
深圳樓市神話破滅？二手住宅成交暴跌8成 逾半房源減價
【大灣區】內地9市急需緊缺人才超30萬人 最多為製造業
【大灣區】內地9市急需緊缺人才超30萬人 最多為製造業
華為重申不放棄手機、不造車、不蓋房 「美國打不死我們」
華為重申不放棄手機、不造車、不蓋房 「美國打不死我們」
深圳學區房一夜入冬 降價500萬無人買
深圳學區房一夜入冬 降價500萬無人買