內地8月LPR維持不變 官媒：短期減息條件未成熟

繼中期借貸便利（MLF）利率持穩後，內地今日（20日）公布的貸款市場報價利率（LPR）也按兵不動，連續16個月維持不變。

《中國證券報》引述分析人士認為，LPR降不降無關減息，而是「政策紅利」傳導的問題，並指短期降息實施條件未必成熟。

人行授權全國銀行間同業拆借中心公布，1年期LPR為3.85％，5年期以上LPR為4.65％，均與上月保持一致。

彭博形容，雖然7月降準引發部分市場人士期待「降息」，但商業銀行似乎並無意讓利。

中證報報道，LPR並非央行政策利率，其下降有別於降息。業內人士認為，在MLF利率不變情況下，LPR降不降實質是銀行願不願「讓利」、主動壓降LPR加點的問題。

經濟沒失控下滑風險 降準可能較大

分析人士表示，降息話題已重歸公眾視野，這在部分市場利率走勢上有所體現，但目前實施條件未必成熟。

華泰證券固收首席研究員張繼強表示，央行一再重申維護「正常的貨幣政策空間」，當前宏觀經濟沒有失控下滑風險，降息信號意義過重，概率不大。華創證券首席宏觀分析師張瑜認為，降息與否取決於經濟回落和潛在增速的匹配度情況。

報道指出，政策利率「降息」尚待催化劑，但加強跨週期調節已經定調，宏觀政策開始更多關注穩增長。貨幣政策方面，更多前瞻性舉措有望出台，繼續降準可能性較大，流動性將保持合理充裕。

官媒中證報：機構料第四季度再降準

盛松成：中國下半年經濟增速料放緩 宜合理適度減息

責任編輯：林佩怡

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