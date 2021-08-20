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塔利班：希望中國能為阿富汗建設作出貢獻

國情動向 11:33 2021/08/20

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阿富汗塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）昨日（19日）接受中國環球電視網（CGTN）專訪，表示希望中國能為阿富汗的建設作出貢獻。

沙欣指，塔利班代表團曾多次訪華，中國在阿富汗和平重建方面一直發揮着作用。尤其是在阿富汗推進和平和解過程中，中國起到了建設性的作用。

他提到：「此前，中國任命了一位阿富汗特使，我們保持着聯繫。現在，中國任命了一位新的阿富汗事務特使，我們的聯絡也是一如既往，最近我們代表團與特使會面。一直以來，中國為阿富汗的和平和解做出了積極貢獻，我們希望未來中國也能為阿富汗的建設做出貢獻，阿富汗人民很期待。」

中國外交部發言人華春瑩同日表示，中方鼓勵並希望阿富汗塔利班將其積極表態落到實處。國際社會應共同鼓勵和支持阿富汗各黨派、各民族團結合作，翻開阿富汗歷史的新篇章。

塔利班發言人沙欣接受中國環球電視網（CGTN）專訪

此外，在談及塔利班未來的建國目標和計劃時，沙欣表示，塔利班聯合始創人巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar）領導的談判代表團，前往坎大哈與各方協商，以期成立一個開放、包容的伊斯蘭政府，料很快達成目標。

預計很快完成新政府組建

有關阿富汗未來的政府架構，沙欣表示，未來阿富汗的包容政府將會吸納阿富汗知名人士、政治家等人員，雙方會相互配合。根據塔利班現有的架構，未來阿富汗將設立執政委員會，新的政府首腦可能會由塔利班領導人出任。屆時，塔利班與非塔利班人士將共同組成新政府。

華春瑩讚許塔利班 比上次執政時更清醒和理性

王毅與穆斯林國談阿富汗 促塔利班打擊東伊運（第二版）

沙欣表示，一些較有名的塔利班成員將是新政府執政委員會成員，執政委員會成員中約有60%至65%的人同屬談判團隊成員。關於未來國家元首及政府首腦的具體人選，沙欣強調，為實現更包容政府的目標，談判仍在繼續，因此無法提供具體人員名單。

至於外界關注的阿富汗女性權益議題，沙欣回應稱無需擔心，指目前在塔利班控制區內的女性, 享有自由及正常參與社會活動。

責任編輯：易燕丹

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