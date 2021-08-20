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神舟十二號航天員圓滿完成第二次出艙，計劃9月中旬返回地球（第二版）

國情動向 11:40 2021/08/20

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神舟十二號航天員今早（20日）第二度出艙，展開艙外任務。

（更新航天員完成出艙任務內容）

據中新社報道，航天員聶海勝成功開啟天和核心艙節點艙出艙艙門，截至10時12分，航天員聶海勝、劉伯明身穿中國自主研製的新一代「飛天」艙外航天服，已先後從天和核心艙節點艙成功出艙，並已完成在機械臂上安裝腳限位器和艙外工作台等工作，後續將在機械臂支持下，相互配合開展空間站艙外有關設備安裝等作業。

期間，在艙內的航天員湯洪波配合支持兩名出艙航天員開展艙外操作。

劉伯明和湯洪波今年7月完成長達七小時的艙外任務，是繼2008年「神舟七號」之後，再有航天員出艙活動。

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據中國載人航天工程辦公室消息，北京時間20日14時33分，經過約6小時的出艙活動，神舟十二號航天員乘組密切協同，圓滿完成此次出艙活動期間全部既定任務，航天員聶海勝、劉伯明已安全返回天和核心艙，比原計劃提前了約1小時，空間站階段第二次太空人出艙活動取得圓滿成功。

此次出艙活動，天地間大力協同、艙內外密切配合，先後完成了艙外擴展泵組安裝、全景相機D抬升、艙外設施組裝等任務，全過程順利圓滿。目前，神舟十二號載人飛行任務已經進入第三個月。後續，航天員乘組將繼續開展空間科學實驗和技術試驗，計劃9月中旬返回東風著陸場。

中國軍事評論員宋忠平早前就首次艙外任務分析，執行長時間出艙任務，是組建和維護大型空間站的一個重要需求。2008年的出艙停留在技術驗證層面，而這一次不僅在艙外停留時間更長，任務也更複雜。就連新一代艙外航空服也進行大量優化，說明中國航天技術在各個方面都有大幅提升。

【中國太空站】神舟十二號太空人首出艙「漫步」 解構3人組分工（多圖，有片）

【神舟十二號】太空人進入核心艙 中國人首次踏入自己太空站

神舟十一號與天宮二號 交會對接成功 （有片多圖）

責任編輯：李冰琪

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