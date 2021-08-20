中國通過個人信息保護法 外電：約束科技巨頭再邁一步

十三屆全國人大常委會第三十次會議，今日（20日）表決通過《中華人民共和國個人信息保護法》，今年11月1日起施行，當中就應用程式（App）過度收集個人信息、「大數據殺熟」等作出針對性規定。彭博指出，中國在約束科技巨頭上再邁出一步。

據新華社微博，該法通過後，個人信息保護有了法律「安全鎖」，其中不得過度收集個人信息；不得非法買賣、提供或者公開他人個人信息；不得進行「大數據殺熟」；在公共場所安裝圖像採集等設備，應設置顯著提示標識。

報道又稱，個人信息保護法明確：

通過自動化決策方式向個人進行信息推送、商業營銷，應提供不針對其個人特徵的選項或提供便捷的拒絕方式

處理生物識別、醫療健康、金融賬戶、行蹤軌蹟等敏感個人信息，應取得個人的單獨同意

對違法處理個人信息的應用程序，責令暫停或者終止提供服務

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新法最新細節尚未公布。據此次公布的草案， 違反本法規定處理個人信息，或未按照規定採取必要的安全保護措施，由履行個人信息保護職責的部門責令改正，沒收違法所得，給予警告；拒不改正，處100萬元（人民幣，下同）以下罰款；對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處1萬元以上10萬元以下罰款。

上述違法行為情節嚴重的，由履行個人信息保護職責的部門責令改正，沒收違法所得，並處5000萬元以下或上一年度營業額百分之五以下罰款，並可以責令暫停相關業務、停業整頓、通報有關主管部門吊銷相關業務許可證或者吊銷營業執照。

責任編輯：林佩怡

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