  • 31°C
香港時間 : 2021820日 (五) 12:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

胡錫進嗆拜登「老糊塗」：若公開表達保護台灣就是打破台海現狀

國情動向 12:00 2021/08/20

分享：

美國總統拜登暗示，如果台灣受到攻擊，美國將保衛台灣。大陸《環球時報》總編胡錫進表示，若拜登政府堅持這種說法，從「戰略模糊」轉為公開表達向台灣提供安全保護，將構成對台海現狀的打破，大陸必將做出對台戰略的重大調整。

拜登表示，美國對北約創立條約第5條作出神聖承諾，若任何人入侵、對北約盟友採取行動，美方將會做出回應，對日本、南韓和台灣也一樣。

指大陸決不會接受拜登威脅

胡錫進在微博發文稱，拜登將北約第5條與台灣掛鉤，是美國官方從未有過的表述。他質疑拜登是否是「老糊塗」，不清楚自己在說什麼。因為他說的話美國在任高級別官員從沒人說過。

胡錫進說，「拜登在阿富汗事態中丟了臉，遭到美國輿論的猛烈攻擊，並受到盟國輿論的斥責。他現在急於給自己挽回面子，窘不擇言。」

他指出，大陸決不會接受拜登的這份威脅，大陸的強大軍事能力將蔑視他的說法。若拜登政府堅持這種說法，從「戰略模糊」轉為公開表達向台灣提供安全保護，將構成對台海現狀的打破，美國要準備迎接大得多的風浪。大陸方面必將做出對台戰略的重大調整，台海將進入更高烈度博弈的新時期。「那時倒要看看，中國大陸、美國和台灣誰的心臟和神經更受不了。」

胡錫進並警告台灣的台獨勢力，「休要跳入拜登隨口吐出的一口痰中游泳。」他表示，美國保護不了台灣，他們真正願意做的是慫恿台灣與大陸對抗，用台灣的力量牽制大陸發展。他們要的是「台灣為自己戰鬥」，更準確地說是「台灣為美國戰鬥」，而非美國為台灣戰鬥。

他最後警告，如果台當局闖「反分裂國家法」的紅線，就將成為美國戰略利益的犧牲品，成為東亞名副其實的「火藥桶」，並且最終走向自我毀滅。

【中美角力】拜登暗示會保護台灣 被指背離「戰略模糊」立場

【中美角力】賀錦麗下周訪亞洲  展示美對自由開放印太承諾

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

北約 環球時報 台獨 軍事 拜登 阿富汗 南韓 日本 兩岸關係 美國

下一篇文章

中國通過個人信息保護法 外電：約束科技巨頭再邁一步
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

王毅與穆斯林國談阿富汗 促塔利班打擊東伊運（第二版）
王毅與穆斯林國談阿富汗 促塔利班打擊東伊運（第二版）
【共同富裕】中央提到「三次分配」 究竟是什麼？
【共同富裕】中央提到「三次分配」 究竟是什麼？
中國暗爽美國阿富汗失敗？學者：北京其實不喜歡這結局
中國暗爽美國阿富汗失敗？學者：北京其實不喜歡這結局
美國智庫：中國在阿富汗只關心這件事 無意推自己一套
美國智庫：中國在阿富汗只關心這件事 無意推自己一套
中央明確「共同富裕」標準 提出規範高收入、鼓勵回報社會
中央明確「共同富裕」標準 提出規範高收入、鼓勵回報社會
阿富汗閃電變天 特朗普：中國一定開心嘲笑美國
阿富汗閃電變天 特朗普：中國一定開心嘲笑美國