胡錫進嗆拜登「老糊塗」：若公開表達保護台灣就是打破台海現狀

美國總統拜登暗示，如果台灣受到攻擊，美國將保衛台灣。大陸《環球時報》總編胡錫進表示，若拜登政府堅持這種說法，從「戰略模糊」轉為公開表達向台灣提供安全保護，將構成對台海現狀的打破，大陸必將做出對台戰略的重大調整。

拜登表示，美國對北約創立條約第5條作出神聖承諾，若任何人入侵、對北約盟友採取行動，美方將會做出回應，對日本、南韓和台灣也一樣。

指大陸決不會接受拜登威脅

胡錫進在微博發文稱，拜登將北約第5條與台灣掛鉤，是美國官方從未有過的表述。他質疑拜登是否是「老糊塗」，不清楚自己在說什麼。因為他說的話美國在任高級別官員從沒人說過。

胡錫進說，「拜登在阿富汗事態中丟了臉，遭到美國輿論的猛烈攻擊，並受到盟國輿論的斥責。他現在急於給自己挽回面子，窘不擇言。」

他指出，大陸決不會接受拜登的這份威脅，大陸的強大軍事能力將蔑視他的說法。若拜登政府堅持這種說法，從「戰略模糊」轉為公開表達向台灣提供安全保護，將構成對台海現狀的打破，美國要準備迎接大得多的風浪。大陸方面必將做出對台戰略的重大調整，台海將進入更高烈度博弈的新時期。「那時倒要看看，中國大陸、美國和台灣誰的心臟和神經更受不了。」

胡錫進並警告台灣的台獨勢力，「休要跳入拜登隨口吐出的一口痰中游泳。」他表示，美國保護不了台灣，他們真正願意做的是慫恿台灣與大陸對抗，用台灣的力量牽制大陸發展。他們要的是「台灣為自己戰鬥」，更準確地說是「台灣為美國戰鬥」，而非美國為台灣戰鬥。

他最後警告，如果台當局闖「反分裂國家法」的紅線，就將成為美國戰略利益的犧牲品，成為東亞名副其實的「火藥桶」，並且最終走向自我毀滅。

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責任編輯：蒯宇澄

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