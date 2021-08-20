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官媒斥電子煙廣告「放飛」 冀監管有所作為

社會熱點 13:00 2021/08/20

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電子煙市場近年來極為火爆，不少廣告都以「有助戒煙」、「無致癌物」等作為宣傳理念吸引顧客、誤導了消費者。對此，內地官媒《北京青年報》發文指，不少電子煙廣告與事實不符，市場監管等部門應嚴格依法監測，有效控制電子煙廣告「污染」。

官媒冀監管部門有所作為

文章表示，《廣告法》第二十二條規定：禁止在大眾傳播媒介或者公共場所、公共交通工具、戶外發布煙草廣告。禁止向未成年人發送任何形式的煙草廣告。目前，電子煙還未被依法列入煙草制品的范圍，因此，從全國層面看，煙草廣告的禁令還不適用於電子煙廣告，除非地方法規作出特別限制，否則監管部門確實沒有法定理由全面封禁電子煙廣告。

然而，這並不意味著電子煙廣告可以隨意放飛，不意味著監管部門不能有所作為。

電子煙無助戒煙 危害並不小

文章提到，不少電子煙廣告都主打健康牌、環保牌、戒煙牌，明示或暗示電子煙具有「有助於戒煙」「無致癌物」「零二手煙危害」「比傳統紙質煙危害顯著降低 」等功能或特性，讓消費者誤認為電子煙是安全綠色的產品，是傳統香煙的健康替代物。

實際上，電子煙也通過霧化煙油產生煙霧，煙霧中包含的尼古丁以及丙二醇等物質並不會比傳統香煙危害小。尤其是尼古丁屬於成癮性物質，不僅會對大腦產生長期影響，還會對血壓、心臟造成壓力，可以導致心臟病發作和中風。不少人原本希望通過電子煙戒煙，結果非但沒能戒掉傳統香煙，又增加了吸電子煙的習慣。

對於未成年人而言，電子煙的負面影響更甚。未成年人呼吸系統尚未發育成型，吸入此類霧化物會對肺部功能產生不良影響，使用不當還可能導致煙鹼中毒等多種安全風險。

文章認為，電子煙的法律屬性還有待進一步確定，但監管不能等待、觀望、缺位，現階段，有必要給電子煙廣告裝一個「監管過濾嘴」。市場監管等部門應嚴格依法監測、甄別、查處含有虛假、誤導內容的電子煙廣告，過濾掉電子煙廣告中的有毒有害成分，有效控制電子煙廣告「污染」，充分發揮保護消費者權益的積極作用。

電子煙危害不比煙草小

【電子煙監管】內地擬納電子煙入煙草管理 業內人士這樣看（第二版）

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責任編輯：李冰琪

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