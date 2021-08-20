【Delta疫情】內地增4宗本土確診 江蘇省長：擴散風險未根除

內地新冠疫情趨緩，昨日（19日）新增4宗本土確診病例，連續4日錄得單位數增長。江蘇揚州疫情未「斷尾」，省長吳政隆指出，疫情擴散風險並未根除，仍存在零星散發的可能。

國家衛健委通報，新增33宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔4宗，由江蘇通報2宗，雲南2宗；另有29宗境外輸入病例。此外，再多30宗無症狀感染病例，均為境外輸入。

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揚州兩確診 再重點人群核酸篩查

江蘇2宗新增本土確診均為揚州報告，屬輕型病例。揚州市衛健委副主任王勁松在疫情新聞發佈會上稱，揚州昨對重點地區重點人群進行核酸篩查，共採樣、檢測95.64萬人，並檢出2例陽性，均來自集中隔離點，社區篩查未檢出。今日（20日）將在市內各集中隔離點，繼續開展重點地區重點人群的核酸篩查。

▲ 揚州開展重點地區重點人群的核酸篩查

揚州自7月28日爆發疫情至今，全市累計報告566宗本土確診病例；值得一提的是，市內近日新增病例均維持在單位數。吳政隆出席疫情防控工作會議時指，揚州疫情規模性擴散的風險在降低，但並沒有根除，零星散發風險仍然存在。

上海確診者流調：屬Delta變種病毒

上海周三（18日）報告1宗本土確診病例，為松江區中心醫院一名已完成2劑疫苗接種的醫護人員。上海疫情防控工作小組公佈相關流行病學調查結果，指該名確診者感染Delta變種病毒，經基因測序分析，確認與醫院接收的境外輸入確診病例病毒高度同源，屬同一傳播鏈；與近日國內其他地區本土病例病毒同源性低。

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有專家分析，該名確診醫護的感染來源可以聚焦在：暴露於境外輸入病毒污染的人員或環境，個人存在防護疏忽而引發的感染。

上海松江區中心醫院目前已暫停急診服務，實行閉環管理，有序展開檢測排查工作。市疫情防控工作小組公佈，逾萬名相關人員核酸檢測結果均為陰性。

責任編輯：易燕丹

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