【中美角力】秦剛會見美中關係全國委員會長　稱中美鬥則俱傷

據中國駐美國大使館網站消息，8月19日，秦剛大使會見美中關係全國委員會會長歐倫斯（Steve Orlins），稱中美兩國合則兩利、鬥則俱傷。

中國駐美大使館官方聲明稱，秦剛積極評價美中關係全國委員會長期以來為推動中美關係發展所做貢獻，強調中美作為利益緊密交織的兩個大國，兩國合則兩利、鬥則俱傷。希望委員會繼續為推動中美相互交流、理解、互信和建設性的中美關係做出積極努力。

歐倫斯歡迎秦剛來美履新，並表示一個健康穩定的美中關係對兩國人民至關重要，委員會願繼續為促進中美建設性關係發揮作用。

▲ 中國駐美大使秦剛會見美中關係全國委員會會長歐倫斯（Steve Orlins），稱中美兩國合則兩利、鬥則俱傷

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在前一天，秦剛還與中國國家主席習近平的美國老朋友—艾奧瓦州友好人士蘭德（Sarah Lande）和大使奎因（Kenneth Quinn）進行了視像會晤。

秦剛強調，國家間關係歸根結底是人民之間的關係，希望中美兩國人民加強友好交往，用友誼彌合誤解，用信任化解猜忌，期待艾奧瓦州同中國的合作取得更豐碩的成果。

蘭蒂和奎因也歡迎秦剛來美履新，表示美中友誼具有深厚基礎，他們非常珍惜同習近平和夫人彭麗媛的真誠友誼。美中關係保持穩定發展是兩國人民的共同期待，美中應該加強合作。他們願繼續為推動美中友好事業作出積極努力。

責任編輯：蒯宇澄

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