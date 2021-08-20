2021胡潤世界500強：中國企業減少4間 騰訊、阿里入前十

2021胡潤世界500強榜單今日（20日）發布，蘋果公司蟬聯榜首，騰訊保持第六，阿里巴巴下跌兩位至第九。全球芯片短缺下，半導體行業總價值上漲逾兩成，行業第一的台積電排名上升一位，打入前十。

胡潤世界500強列出世界500強非國有企業，按照企業市值或估值進行排名。今年蘋果公司以15.8萬億人民幣價值再居榜首，比去年榜單發佈時增長15%。微軟、亞馬遜和Alphabet分別排第二至四。「世界四大巨頭」佔500強企業總價值的近五分之一，是新冠疫情爆發以來最大贏家，近兩年平均增加1萬億美元的價值。

500強企業總價值比去年增長17%，至58萬億美金，相當於375萬億人民幣。其中，美國企業增長了32萬億人民幣；其次是中國和瑞士，都增長了1萬億人民幣。從漲幅來看，中國繼去年成為世界漲幅最快的國家之後，今年漲幅收窄至5%。

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美國增加1間企業上榜，以243間排第一；中國減少4間，以47間排第二；接著是日本30間、英國24間及德國20間。

中國排名第一的仍是騰訊，價值下降3%至4.5萬億人民幣，世界排名第六；其次是阿里巴巴，價值下降18%至3.8萬億人民幣，世界排第九。

半導體行業市值升逾兩成 台積電世界排第十

全球芯片短缺下，半導體行業總價值上漲21%，行業第一的台積電上漲27%，接近3.7萬億人民幣，世界排名第十；行業第二的英偉達（NVIDIA）上漲37%；荷蘭的阿斯麥（艾司摩爾，ASML）上漲56%，超過英特爾（Intel）位列行業第三。世界前100名中，共7間企業來自半導體行業。

另外，疫情之下兩間疫苗公司新上榜，分別是德國BioNTech和中國的智飛生物。

值得注意，房地產行業總價值下降1%，是上榜企業數量最多的20大行業中，唯一總價值下降的行業。

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責任編輯：林佩怡

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