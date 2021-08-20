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監管憂慮持續滬指挫1.1% 白酒及醫藥股大跌

經濟脈搏 14:02 2021/08/20

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對監管政策的擔憂情緒持續擴散，中國股市周五（20日）全線低開低走，滬指午後一度跌2%，失守3400點，主要板塊全線下挫，白酒和醫藥股大跌。至收市主要指數跌幅收窄。

路透社引述市場人士表示，投資者對監管的憂慮情緒難以一蹴而就，而會隨著時間的推進逐步發酵，短線保持謹慎。

截至收市，滬指跌1.1%報3427點，深證成指跌1.6%，報14253點，創業板指跌2.6%，報3192點。

中證白酒指數早盤重挫5.8%，貴州茅台（滬：600519）午後跌超5%。《證券時報》發布一篇題為「白酒市場秩序或迎來強監管」的報導，稱市場突然流傳出一份市場監督管理總局價監競爭局發布的《關於召開白酒市場秩序監管座談會的通知》。 

報道指，據業內人士，座談會講的是資本圍獵白酒市場，核心是醬酒熱。和是否要嚴管白酒價格應該沒有直接關係，而是秩序問題。

中航證券分析師鄭梓淳表示，白酒監管約談確實是大利空，但是現在官方也沒出來評論，後續會怎麼樣也還不確定。

此外，滬深300醫藥衛生指數早盤亦重挫5.5%，醫療器械龍頭邁瑞醫療（深：300760）狂瀉13%，醫藥龍頭企業恆瑞醫藥（滬：600276）跌停，其上日公布的上半年淨利潤按年幾近零增長。

責任編輯：蒯宇澄

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