【Delta疫情】鐘南山：國產滅活疫苗對Delta病毒保護率接近6成

中國近期爆發德爾塔（Delta）變種病毒引發的疫情，中國工程院院士鐘南山透露，對廣州疫情的研究表明，國產滅活疫苗對Delta毒株總體保護率接近60%，重症保護率為100%。

鐘南山今日（20日）在一個論壇上發表視頻演講表示，最新資料顯示，接種國產滅活疫苗第二劑後6個月再接種一劑，抗體水平增幅達到10多倍。80%以上的人口接種疫苗之後，中國可以建立有效的群體免疫。

對於當前受到關注的Delta毒株問題，鐘南山介紹，目前的實驗室研究表明，科興等國產疫苗對Delta毒株的防護效果有所下降，但仍然「很有效」。

國產疫苗對Delta毒株重症保護率達100%

不久前的廣州疫情中，共有153人感染Delta毒株。鐘南山指，通過對接種國產疫苗患者與未接種患者的對比，發現國產滅活疫苗對Delta毒株有保護作用，總體保護率接近60%，對中度症狀保護率為70%，對重症病人的保護率則達到了100%。這項研究近幾天剛剛在期刊《新發微生物與感染》（Emerging Microbes Infections）上發表。

接種疫苗多久之後，免疫功能會出現下降？鐘南山分別列舉了以色列和美國的相關資料。以色列是全球疫苗接種率最高的國家，病例一度急劇減少。接種初期，以色列使用的輝瑞疫苗保護率達95%，但在半年之後，保護率降到了39%。鐘南山指出，這說明mRNA疫苗的有效率能夠維持半年時間。

美國的確診病例數在8月也出現反彈。鐘南山認為，可以估計，疫苗的保護率通常是在接種半年之後就下降了。

鐘南山說，滅活疫苗或mRNA疫苗，接種之後半年，免疫功能都有明顯的下降。各個國家都在探討如何強化疫苗的免疫作用。接種滅活疫苗和mRNA疫苗的國家都在試驗接種兩劑後6個月再加打一劑的效果。

半年後接種加強劑 抗體增幅達10多倍

根據國內最新研究資料，接種第二劑疫苗後6個月再接種一劑，抗體水平有明顯增加，增幅達到10多倍，且接種後再過6個月還維持在比較高的水平。「看起來這是一個很有希望的加強免疫的辦法。」鐘南山指，目前國外接種mRNA疫苗後強化免疫水平的數據尚未統計，國內接種加強針在真實世界的保護效果也有待進一步證明。

中國要達到怎樣的疫苗接種水平才能實現「群體免疫」？鐘南山表示，這與疫苗的有效率相關，還要看病毒的傳播係數。 他指，中國疫苗的有效率大概是70%左右，那麼中國需要全部人口的80%以上接種疫苗，才能夠建立一個有效的群體免疫。現在，中國的疫苗接種率大概到今年年底可以達到80%以上。

責任編輯：蒯宇澄

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