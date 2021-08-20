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【雙減政策】被母親強迫補習 內蒙男生帶警察到場查處（有片）

社會熱點 15:41 2021/08/20

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內地推出教育「雙減」政策後，各地嚴打校外補習。據內地傳媒報道，內蒙古呼和浩特一名初中男生，被母親帶到一個「夏令營」補習，他聲稱遭到高年級學生打，於是報警，並帶警方到現場查處。

內媒引述內蒙古廣播電視台都市全接觸報道，事發本月11日，呼和浩特玉泉區原培訓機構「嚴師學堂」，打著夏令營的旗號補課，被初中生舉報並帶領警察現場查處。

該名學生今年升中二‧由於市區補習班都已被查處，他被母親帶到該處，接受語數外、政治及生物的補習。

據他自述，他表達了此地是補課基地而非夏令營的疑惑後，幾名高年級學生對他訴諸暴力，包括用腳踢他，並將他關在屋內。他拍門逃出後，報警舉報補習班和使用暴力的學生。

涉事男生受訪自述在「夏令營」補習。

呼和浩特日報本月12日的報道指出，「嚴師學堂」雖經多次關停取締，仍在違規開展培訓行為，有多名初中學生還在機構內集中學習。玉泉區市場監督管理局扣留了該機構的營業執照，並要求其上報學生名單，向家長發出公告，拆除所有涉及培訓的廣告牌，立即停止辦學。該機構已於8月8日被當局查封，徹底關停取締。若再開班，將被追究法律責任。

責任編輯：林佩怡

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