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Magnum雪條中外用料不同 聯合利華承認中國用奶粉歐洲用濃縮奶

社會熱點 16:39 2021/08/20

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聯合利華（Unilever）旗下的雪糕品牌「Magnum」（品牌內地中文名「夢龍」），在微博上被網友質疑中外用料不同。內地版巧克力層包裹的雪糕，是由大比例的植物油製成，只含有少量奶粉；而在歐洲市場銷售的雪糕，卻是使用牛奶為原料製作。

事件在網上引起討論，聯合利華近日回應稱，不同地區的具體用料確實存在差異，在中國銷售的產品未能與歐洲同步，是源於運輸難題。

聯合利華全球副總裁曾錫文接受央視財經採訪時，承認在中國市場使用的是「復原奶」，即奶粉加水；歐洲使用的是水加濃縮奶，原因是歐洲鮮奶難以運到中國，中國產地也存在供應的問題。

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央視財經報道指出，根據中國冷凍飲品分類的標準，夢龍在中國出售的確是屬於「植脂型冰淇淋」，即主體部分乳脂的含量低於2.2%。

復原奶成本便宜逾20%

中國農墾乳業聯盟經濟專家組組長宋亮表示，用奶粉復原的奶，在蛋白含量和濃縮奶的蛋白含量一致的情況下，復原奶成本每噸大概在8,000元到1萬元（人民幣，下同），濃縮奶的價格大約為每噸1.3萬元到1.4萬元，之間差距大概在每噸3000元至4000元。

除了用奶類型，夢龍中國及歐洲產品在奶和植物油的排序上，同樣存在差異。

聯合利華此前曾向媒體公布夢龍中國和歐洲產品的配料對比圖，如果按照中國的法規，即含量從高到低排序來進行標註，夢龍歐洲產品的椰子油排名在濃縮脫脂乳之後；相反，夢龍中國產品則是奶粉排在植物油，即是椰子油之後。

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內地食品專家表示，植脂的價格相對乳脂更便宜，包括椰子油等，大部分都沒有乳脂貴。宋亮也指出，國內椰子油主要是馬來西亞進口，最貴1.2萬元一噸；乳脂則多從紐西蘭或歐洲等國家進口，價格一般在3萬到3.5萬，品質較好的乳脂價格，每噸更達4萬元以上。

夢龍非個例 專家促訂立新標準

報導稱，夢龍的事件並非個別例子，很多進入中國內地的外資品牌都存在類似問題。在雪糕等冷凍產品行業內，原料價格以及所在地相關的行業標準，成為重要的影響因素。

宋亮表示，中國現有雪糕標準相對比較寬泛，令企業在標準內盡可能最大程度降低生產成本，「現在產品創新的步伐在加快，希望國家對於相關產品，特別是細分品類、細分產品，能夠推出一些新的標準，以保證企業按照新標準生產產品，繼而保證它的品質。」

責任編輯：易燕丹

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