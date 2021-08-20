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內地90後Rapper英文歌走紅 懟美國病毒溯源政治化（有片）

社會熱點 16:15 2021/08/20

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中美在新冠溯源問題上角力不斷之際，中國一個90後說唱(Rap)組合「天府事變」創作的英文歌《說唱：打開德堡的大門》（Open the Door to Fort Detrick）近日在海外走紅，鏗鏘的旋律配合泣血的控訴，吸引超過500萬外國網友圍觀點贊。中國外交部發言人趙立堅也在社交媒體平台Twitter（推特）上轉發，並評論說：「這首歌曲唱出了我們的心聲。」

歌曲中寫道「我知道你們葫蘆裡賣什麼藥？借病毒溯源，搞有罪推定」、「德特里克堡裡面藏着多少不可告人的秘密」、「把門打開別再遮掩」、「我們需要真相」……內容直指美國要為新冠病毒溯源提供真相。

這個說唱組合成立於2015年10月1日的，目前由3名來自四川的「90後」組成。歌曲在外網走紅，有非洲網友說，「我們這裡流行說唱，這首歌太棒了」;有網友支持中國，「是時候有人站出來，制止美國的暴行了」;還有更多海外網友支持歌曲號召，呼籲徹查位於美國馬里蘭州的德特裡克堡軍事生物實驗室。

對於創作這首說唱的初衷，隊長王梓鑫表示，最近關於調查美國德堡生物實驗室的呼聲越來越高，但美國政客一直選擇逃避，甚至還想推翻世界衛生組織第一階段的調查結論。「我們對這個事情非常氣憤，作為中國人，有必要站在這個立場上表達自己的態度，於是花了兩、三天時間寫下這首歌。」

「天府事變」過去就曾發表一系列帶有強烈民族主義色彩的歌曲，包括：《厲害了我的國》、《這就是中國》。其創作的《當代法西斯》，重申中國對釣魚島的主權；《顏色革命》則批判美國霸權，《香港之秋》批判「亂港分子」。

 

華春瑩：全球下階段病毒溯源  須由世衛成員國主導

 

【新冠病毒】世衛宣布將成立新溯源小組 京曾反對政治化

 

【新冠肺炎】世衛促共享疫情數據 中方：反對新冠溯源政治化

 

責任編輯：李冰琪

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