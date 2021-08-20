華春瑩：民主沒有固定模式 就像中國胃不適合每天喝冷牛奶

美國倉促撤軍阿富汗，塔利班迅即接掌阿富汗政權，有評論認為美國持續20年試圖將西方民主模式強加於阿的努力宣告失敗，中國外交部發言人華春瑩稱，事實表明，民主沒有固定模式「就像中國胃不適合每天喝冷牛奶，美國人不習慣用筷子。」

華春瑩表示，阿富汗局勢發生的重大變化，再次表明外部強加和移植民主不會長久，不會牢固。事實表明，民主不能先入為主，不能越俎代庖，民主沒有固定模式。「就像中國胃不適合每天喝冷牛奶，美國人不習慣用筷子，並不是每天用刀叉吃牛排或者漢堡包才叫吃飯，民主也不應該是可口可樂，美國生產原漿，全世界一個味道，我就知道很多中國人都喜歡北冰洋汽水。」

稱中國是人民民主 美國是金錢民主

她續指，在中方看來，評判是否民主的標準，關鍵的一條就是是否符合人民的期待、需要和要求。從這個意義上來講，她認為中國是人民民主，美國是金錢民主，中國人民享有的是實質的民主，而美國人民享有的可能是形式上的民主，中國實行的是全過程民主，而美國人民可能有的是每4年一次的投票民主。

她又稱，民主應該是真實存在的，而不是空洞的口號，不應該成為忽悠或者麻木人民的精神鴉片，更不應該成為攻擊抹黑其他國家，維護自身霸權的幌子和藉口，打著所謂民主的旗號拉幫結派，肆意干涉別國內政，甚至蠻橫地打壓遏制別國人民正常發展和享受更好生活的權利，這恰恰是最大的不民主，是專制，是霸權，是極權。

此外，對於有外媒問及中方是否會援助阿富汗大規模撤離行動，是否願意接受阿富汗難民，華春瑩回應稱，中方認為，當前阿富汗局勢的當務之急是國際社會應該一道幫助阿富汗的有關派別進行對話和溝通，促使阿富汗不再發生新的內戰或人道主義的災難，最大限度地避免無謂的傷亡和產生大規模的難民，這是解決阿富汗難民問題的根本之道。

她稱，所以，各方最重要的是要趕緊去支持鼓勵阿富汗的各個派別、各個民族加強團結，通過對話和協商找到一條阿富汗人民能夠接受且符合他們利益和國情的、一個開放包容的政治框架，能夠盡快實現政治平穩過渡，停止戰爭，讓人民能夠穩定下來。

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責任編輯：蒯宇澄

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