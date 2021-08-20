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【監管風暴】內地舉報食藥品領域重大違法行為 獎勵可達100萬

國情動向 17:38 2021/08/20

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中國市場監管總局、財政部，近日聯合印發《市場監管領域重大違法行為舉報獎勵暫行辦法》，重點對「食品、藥品、特種設備、工業產品質量安全」4個領域的重大違法行為亮劍，提高獎勵標準上限，最高可達100萬元（人民幣，下同），新規12月1日實施。

當局希望，通過鼓勵社會監督，推動社會共治，守住人民群眾生命健康安全底線，規範市場主體生產經營行為，構築民生領域公平有序的市場秩序和安全放心的消費環境。

內部人舉報 可提高獎勵標準

同時，考慮到食品、藥品等特殊領域專業性、技術性強，重大違法行為常常更隱蔽和不易察覺，新規設置「內部舉報人獎勵條款」。而違法主體內部人員舉報的，在徵得本級財政部門同意的情況下，適當提高獎勵標準。這有利獲取關鍵案件線索、提升打擊精準度。

新規又提高了獎勵標準和獎勵上限，明確3個等級舉報獎勵的具體金額，分別為罰沒款的5%、3%和1%，最低獎勵金額分別為5000元、3000元和1000元，每宗案件舉報獎勵金額上限為100萬元。單筆獎勵金額達到50萬元或以上，由發放舉報獎勵資金的市場監督管理部門商本級政府財政部門確定。

此前，中共中央、國務院印發「法治政府建設實施綱要（2021-2025年）」，明確積極推進國家安全、科技創新、反壟斷等重要領域立法，加大食品藥品、公共衛生、自然資源、生態環境、安全生產、金融服務、教育培訓等重點領域執法力度。

綱要提出，建立完善嚴重違法懲罰性賠償和巨額罰款制度、終身禁入機制，讓嚴重違法者付出應有代價。

監管憂慮持續滬指挫1.1% 白酒及醫藥股大跌

官媒斥電子煙廣告「放飛」 冀監管有所作為

責任編輯：林佩怡

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