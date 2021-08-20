因疫情下台 前湖北書記蔣超良轉任全國人大職務 

全國人大常委會會議周五（20日）公布人事案，因新冠疫情爆發而下台的前湖北省委書記蔣超良，被任命為全國人大農業與農村委員會副主任委員。

新冠疫情2019年底在湖北省武漢市首先暴發，湖北省也成為當時中國疫情最嚴峻的地區。湖北省和武漢市兩級的黨政「一把手」因防控疫情不力，成為眾矢之的。其中，蔣超良是目前已知中共官方為疫情究責的最高層官員。

據聯合早報報道，去年2月，中央宣布由上海市長應勇取代蔣超良，出任湖北省委書記；濟南市委書記王忠林取代馬國強，出任武漢市委書記。

蔣超良被免職後，他是否會受到進一步追責一直不明朗。此次出任全國人大農業與農村委員會副主任委員，顯示他已平安落地，不會再被追責。

今年64歲的蔣超良曾長期在金融系統任職，1998年擔任中國人民銀行廣州分行行長時，曾協助時任廣東省副省長王岐山處理廣東國際信託投資公司50億美元債務違約案。

2000年，蔣超良升任中國人民銀行行長助理，後擔任湖北省副省長、交通銀行董事長、國家開發銀行行長等職。

蔣超良主導過交通銀行的股份制改革，以及國家開發行由政策銀行向商業銀行轉型的改革。

2014年，蔣超良開始主政地方，調任吉林省長。2016年10月，他出任湖北省委書記，至去年2月卸任。

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責任編輯：李冰琪

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