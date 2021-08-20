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【新冠疫情】上海浦東機場 兩名已接種疫苗工作人員確診 

國情動向 19:06 2021/08/20

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內地新冠肺炎疫情零星爆發，上海今日新增兩宗本土確診病例，均為浦東機場境外貨機工作人員，並已完成接種新冠疫苗。目前上海兩地列為中風險地區，浦東機場地區從業人員全員檢測。

上海機場集團副總裁周俊龍表示，堅持客機和貨機保障嚴格分離、境外和境內航班保障嚴格分離等原則，實施嚴格閉環管理。並按民航局指引，加強對直接從事境外航班服務保障的重點崗位人員的健康監測，擴大核酸檢測範圍，增加核酸檢測頻次；從嚴落實個人防護和「兩集中」閉環管理。

境外貨機作業區工作 兩地升為中風險

上海市衛健委主任鄔驚雷今日傍晚通報，兩名在浦東機場境外貨機作業區工作的人員，例行核酸檢測結果異常，經覆核為陽性，專家恉診診斷為新冠肺炎（輕型）病例，已轉往上海市公共衛生臨床中心隔離治療。

其中一名病例為埃塞俄比亞籍的外航機械男工程師，已全程接種新冠疫苗，家住浦東新區界龍花苑小區。另一名男患者也已完全接種新冠疫苗，住在機場集中管理點錦江之星東海鎮店。上述兩處居住地被列為中風險。

開學季赴美留學生機場排千米長龍 10萬元機票有價有市

兩人近兩周都無外出旅居史，暫時沒發現與國內其他地區疫情有關，疾控部門正開展基因測序。

截至今晚6時，已排查到兩名患者在上海的密切接觸者47人，均已集中隔離，核酸檢測結果全為陰性。而271名密切接觸者的密切接觸者，亦已集中隔離，檢測同為陰性。已排查到在本市的篩查對象逾4萬人，均已採樣，其中8000多人陰性，其餘正在檢測。

【新冠肺炎】上海再現本土確診 已打兩針疫苗醫護中招

上海松江區中心醫院一名工作人員日前確診，證實為Delta變種病毒，與近期送往該院的境外輸入確診病例病毒高度同源，屬於同一傳播鏈。

上海方面表示，繼續堅持「外防輸入、內防反彈」總體防控策略，緊盯「入城口、落腳點、流動中、就業崗、學校門、監測哨」等關鍵點、關節點，做好常態化、科學化、精準化防控。此外，＿對高風險地區來滬返滬人員，一律實施14天集中隔離，實行2次病毒檢測；中風險地區來滬返滬人員，則實施14天嚴格社區健康管理，2次檢測。

責任編輯：林佩怡

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