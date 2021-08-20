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中國CGTN電視頻道 在英國落地復播

國情動向 19:40 2021/08/20

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中國國際電視台（CGTN，又稱中國環球電視網）電視頻道，於當地時間周五（20日）在英國落地復播。

據CGTN微博，該台發言人表示，CGTN英語新聞頻道已在英國覆蓋廣泛的Freeview數字地面電視平台第264號頻道，開始24小時整頻道播出。

發言人表示，CGTN英語新聞頻道在英國落地複播，符合英國受眾公共利益，有助增進中英人民信息交流、文化交往與互信合作。該台對英國相關機構的合作姿態表示讚賞，並願意為促進中英溝通了解與深化合作，做出更多努力，冀越來越多英國民眾能享受CGTN的新聞服務。

CGTN將繼續秉持客觀、理性、平衡的理念，並將一如既往地尊重和恪守所在國家和地區的法律法規。

英國撤銷CGTN廣播牌照 中英緊張關係恐升級

中國官媒CGTN獲批法國牌照　可重新在歐洲播放

中央廣播電視總台屬下的CGTN，今年2月初被英國通訊管理局（Ofcom）吊銷牌照，指持有執照的公司對該頻道並無控制權，違反規定。3月初，Ofcom以違反公平、隱私和公正性規定為由，對CGTN處以22.5萬英鎊的罰款。另一邊廂，中國2月中旬宣布不允許BBC世界新聞台繼續在中國境內落地，不受理其新一年度落地申請。

法國3月初宣布通過CGTN的播放執照申請。4月英國據報承認CGTN頻道的服務屬於法國的管轄範圍，這意味該頻道可在法國和其他簽署《歐洲跨境電視公約》的國家播出，包括英國。CGTN之後表示，歡迎英國當局表態，將與相關方聯繫，核實有關情況，視情推進在英國復播工作。

責任編輯：林佩怡

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