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拜登提名伯恩斯任美國駐華大使 此人背景有玄機

國情動向 10:55 2021/08/21

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美國總統拜登提名資深外交官伯恩斯（Nicholas Burns），出任美國駐中國大使。伯恩斯駐華大使提名如獲參議院通過，會填補近1年來美國駐華大使空缺。伯恩斯出自美國外交系統，背景與此前4任駐華大使都不同。美國媒體認為，拜登選用伯恩斯，反映美國駐華大使角色有所改變。

白宮周五（20日）公佈，拜登分別提名伯恩斯（Nicholas Burns），以及前總統奧巴馬幕僚長伊曼紐爾（Rahm Emanuel），擔任美國駐中國、日本大使。

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伯恩斯現年65歲，是美國資深外交官、哈佛大學外交與國際政治教授。

伯恩斯90年代於克林頓政府下出任國務院發言人，世紀之交擔任美國駐希臘大使，2001年起在小布殊任內出任美國駐北約代表，2005至2008年轉任主管政治事務副國務卿，其後離開華府，加入克林頓時代國防部長科恩（William Cohen）創立的咨詢公司The Cohen Group。

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伯恩斯與此前4任美國駐華大使，布蘭斯塔德（Terry Branstad）、鮑卡斯（Max Baucus）、駱家輝（Gary Locke）和洪博培（Jon Huntsman）都不同，後4者都是民選政客出身，曾經擔任州長或者議員，而伯恩斯政治生涯一開始就進入美國外交系統。

美國傳媒此前報道伯恩斯是駐華大使熱門人選時，引述消息稱拜登有意改變，特朗普政府習慣空降任命的作風，以真正擁有深厚外交資歷的人士，來擔任駐華大使等外交系統關鍵職務，而伯恩斯正正符合條件。

據悉，拜登也一度考慮繼續選擇民選政客出身人士出任駐華大使，背後理論是認為北京比較喜歡與知名「大人物」打交道，此人最好能夠繞過官僚，拿起電話直接與美國總統說話，而大使人選能夠代表總統與中方談判也很重要。

不過，隨住拜登政府有意加強與中國競爭，新任駐華大使的工作，更大程度上會變得只是執行政策，而非參與創造政策。

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另外，獲提名擔任美國駐日本大使的伊曼紐爾，此前據報也是駐華大使人選之一。

伊曼紐爾現年61歲，雖然並非職業外交官，但對白宮與國會內部運作十分熟悉。伊曼紐爾曾任克林頓高級顧問，2000年代成為伊利諾爾州聯邦眾議員，並曾任民主黨國會競選委員會（DCCC）與眾議院民主黨團主席，掌管民主黨選舉機器。

伊曼紐爾2009至2010年在奧巴馬之下出任白宮幕僚長，成為美國總統「大內總管」。他2011年成為芝加哥市長，2019年卸任。芝加哥也正是奧巴馬老家與政治發跡地。

伯恩斯及伊曼紐爾都曾為前總統克林頓服務。拜登政府公佈提名消息後，克林頓在Twitter形容，伯恩斯及伊曼紐爾都是精明的決策者、富經驗的領袖和熱心的公僕。眾議院議長佩洛西亦對拜登提名表示支持。

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責任編輯：連兆鋒

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