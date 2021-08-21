巴基斯坦中國車隊受襲1中方人員受傷 使館強烈譴責

阿富汗動盪之際，巴斯基坦再次發生懷疑針對中國人恐怖襲擊。一支載有中國人的車隊受自殺式炸彈襲擊，1名中國人輕傷，另有多名當地人傷亡。中國駐巴基斯坦大使館強烈譴責襲擊，並已要求巴基斯坦方面徹查事件，嚴懲兇手。

中國駐巴基斯坦大使館發表消息，表示在當地周五（20日），位於巴基斯坦俾路支省的瓜達爾東灣快速路項目，載有中國人員的車隊遭遇自殺式炸彈襲擊，造成1名中方人員受輕傷，2名當地兒童死亡，多人受傷。事發後，巴方已在第一時間將傷員送往瓜達爾醫院治療。

路透社報道，「俾路支解放軍」發表聲明，宣稱對此次襲擊事件負責。資料顯示，「俾路支解放軍」多次在巴基斯坦境內對安全部隊和平民實施恐怖襲擊。巴基斯坦政府於2006年宣佈取締，美國國務院2019年亦將該組織列為恐怖組織。

中國駐巴使館強烈譴責這一恐怖主義行徑，對兩國的傷者致以誠摯慰問，對巴方的無辜遇難者表示深切哀悼。

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使館稱，已在第一時間啟動應急預案，要求巴方妥善救治傷員，徹查此次襲擊事件，嚴懲兇手；同時要求巴各級相關部門，務必採取切實有效措施，加快推進加強版全流程安保措施和升級版安保合作機制，確保類似事件不再發生。

使館強調，巴基斯坦近期安全形勢嚴峻，連續發生多起恐怖襲擊事件，造成當地多名中國公民傷亡。中國駐巴基斯坦使館提醒在巴中國公民務必提高警惕，加強安全防範，減少不必要外出，切實做好安全防護。

巴基斯坦近月發生連串針對中國恐怖襲擊，時機正值阿富汗因為美國倉促撤軍亂局再起，外界擔心區內極端勢力可能變得猖獗。

巴基斯坦達蘇水電站一輛中國員工巴士7月遇襲，包括9名中國工程師等13人遇難。4月俾路支省首府奎塔一家酒店發生汽車炸彈襲擊，多人死傷，中國駐巴基斯坦大使農融當時正訪問當地，於該酒店下塌，所幸襲擊時並不在酒店內。

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責任編輯：連兆鋒