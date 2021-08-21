▲ 火箭軍成功試射2枚新型導彈 央視字裏行間透露新在哪

火箭軍武器庫再添新傢伙。央視報道，解放軍火箭軍發射2枚新型導彈，成功命中幾百公里外，假想敵多重防護陣地目標。報道對火箭軍這款新型導彈的細節交代不多，但表明部隊是次「克服了複雜電磁干擾」，此次發射「拓展了彈頭種類」，提升了抗干擾能力。

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央視周六（21日）報道，火箭軍常規導彈第一旅，近日在西北大漠快速反應，克服惡劣自然條件和複雜電磁干擾，成功發射兩枚新型導彈。

報道沒有提及導彈型號，但稱導彈精準命中，幾百公里外的「藍軍」（假想敵部隊）多重防護陣地目標，有效癱毀藍軍防禦體系關鍵信息節點。

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報道指出，此次發射成功拓展了火箭軍新質彈頭種類，提升了常規導彈多模精打、毀癱節點、融合抗擾、先遣破敵能力，有力提升火箭軍體系攻防水平。

畫面所見，火箭軍這款新型導彈，外型與東風-15短程彈道導彈相似。此前資料顯示，東風-15射程外界估計達600至900公里，被視為火箭軍針對台海等周邊地區的「點穴手」。

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是次報道提及發射拓展了新質彈頭種類，並凸出了導彈在複雜電磁環境下的抗干擾能力，或許意味今次試射的，是搭載了善於對抗電磁干擾、突破敵方多重防護新型彈頭的東風-15。

另外，報道亦提到，第二波打擊（發射第二枚導彈）時，號手（導彈操作人員）數量有所縮減，以考驗部隊實戰能力。當導彈順利點火發射時，號手們都拍手歡呼，擁抱慶祝。

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火箭軍常規導彈第一旅連長吳瑞麒認為，這次試射考驗了號手平時對裝備是否十分了解。他稱，每個人對自己崗位操作要非常精准，減去任何一名號手或兩名號手，都能在規定時間內完成發射。

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責任編輯：連兆鋒