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阿富汗中國大使館照運作 曾碰上這事令館員要寫遺書

國情動向 14:37 2021/08/21

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阿富汗中國大使館照運作 曾碰上這事令館員要寫遺書

阿富汗變天，塔利班宣佈成立阿富汗伊斯蘭酋長國，西方國家使館人員紛紛撤離，但中國駐阿富汗喀布爾大使館仍在正常運轉。阿富汗長期戰亂不斷，喀布爾中國大使館也經歷了不少風風雨雨，使館前幾年更受巨大爆炸襲擊波及，大型彈片擊穿窗戶嵌入牆身，有使館人員差點被擊中，不少人都寫了遺書而不敢告訴家人。

塔利班接掌阿富汗政權後，中國駐阿富汗大使王愚較早前接受《環球時報》總編輯胡錫進採訪，並拍攝了五星紅旗在使館飄揚的照片，在網上引發熱議，有網民稱「我駐阿使館看著好簡陋」。

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《環球時報》就此進一步挖掘了中國駐阿富汗使館背後的故事。這所「簡陋」的使館不簡單，工作人員講述了使館在戰火中所經歷的驚心動魄：數十枚火箭彈從使館頭頂嗖嗖飛過，爆炸聲震耳欲聾；裝有1500公斤炸藥的卡車，在不到20米處引爆炸彈，造成數百人傷亡......

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這座小樓始建於上世紀70年代，是一座單體兩層建築物。它的經歷可以說是不同尋常，不僅見證了中阿兩國友好交往史，而且見證了阿富汗40多年來連綿不斷的戰亂史，經受了一次次戰火硝煙和恐怖襲擊的洗禮。

中國使館建築在上世紀90年代曾經「遍體鱗傷」，千瘡百孔，關閉長達9年，於2002年復館時做了修復和粉刷。

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今年5月阿富汗戰事升級後，不少中國公民身陷外地，飛機停航，陸路被切斷，處境十分危險。外地機場小，沒有商業航班，即使有商業航班也無法起降。中國駐阿富汗使館動用各種關係，終於安排了包機7月初到喀布爾，將大多數阿富汗中國僑民撤走，比近日西方國家行動早了一個多月。

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中國駐阿富汗外交人員還多次與死神擦肩而過。據悉，2020年以來，數十枚火箭彈從使館頭頂飛過，10多枚在500米內爆炸，多枚還不到20米，爆炸聲震耳欲聾。

今年3月9日，中國大使參加阿富汗總統加尼就職儀式時，現場就突然遭到火箭彈襲擊，周邊停車場多輛車被毀。

2019年7月2日，一名自殺式襲擊者在使館不到20米處引爆身上的炸彈，車輛劇烈震動。

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最驚險一次相信是2017年5月31日，一輛裝有1500公斤炸藥的卡車，在使館外150米處爆炸，造成150多人死亡，600多人受傷。使館建築物玻璃多處被彈片擊穿，並數百枚金屬殘片落入使館園內，有館員差點被擊中，所幸全體館員都平安。很多館員都寫了遺書而不敢告訴家人。

那次巨大爆炸，一枚接近3公斤的巨大金屬碎片，擊穿了使館二樓窗戶並嵌入牆內。中國駐阿富汗使館黨委在襲擊一年後為此立碑，將這塊牆身保存，以紀念使館人員臨危不懼，歷年來堅守陣地，不忘初心，不畏艱險，不辱使命。

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責任編輯：連兆鋒

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