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拜登此時提名駐華大使是中美好訊號？專家意見分歧

國情動向 16:51 2021/08/21

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拜登此時提名駐華大使是中美好訊號？專家意見分歧

美國總統拜登周五（20日）提名，資深外交官伯恩斯（Nicholas Burns）出任美國駐中國大使，時值中國新任駐美國大使秦剛7月底履新未夠一個月。專家認為，拜登政府此時正式公佈新任華大使人選，是一種「外交對等」的表現，對中美關係有積極意義，只是鑑於中美關係緊張，也不應有過高期待。

65歲伯恩斯在美國國務院至今服務長達27年，橫跨烈根到小布殊4任政府，會說流利法語，並熟悉阿拉伯語和希臘語。伯恩斯曾先後擔任美國駐希臘大使、駐北約代表、副國務卿等職務，現為哈佛大學肯尼迪政府學院外交和國際關係教授。他與拜登關係也很密切，曾擔任其競選活動顧問，且與現任國務卿布林肯等拜登親信合作。

美國前駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）去年10月離任後，大使一職懸空至今。而早在今年初拜登上任後不久，美國媒體已傳出伯恩斯有機會獲提名為新任駐華大使。拜登為甚麼要到現在才正式宣佈提名伯恩斯？

外交學院教授李海東認為，拜登提名伯恩斯，與中國駐美大使秦剛7月底接替崔天凱有有一定關聯。通常，美國駐外大使人選提名前，會告知美國國會和對方政府，在中國駐美大使履新後，美方公佈其駐華大使提名，是一種「外交對等」的表現。

此外，作為大使，其主要職責是在兩國決策層之間，發揮迅速溝通信息的橋樑功能。美國大使履新才能發揮這種作用，這也表明了美國重視中美高層溝通的願望。

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社科院美國問題專家呂祥表示，美國駐華大使職位長時間空缺，對兩國而言是極不正常的事，對兩國交往造成嚴重障礙。所以，如果伯恩斯的提名順利獲參議院通過，對兩國恢復相對正常的關係會有積極意義。

不過，中國國際問題研究院美國所助理研究員張騰軍認為，伯恩斯被提名為駐華大使，並不一定代表中美關係有所緩和，拜登遲遲才肯伯恩斯，實際上很可能是有意為之，不排除是試圖表現出「不慌不亂」的姿態，而並非預期中美關係的緩和。

外界分析認為，伯恩斯是一名退休職業外交官，提名標誌著美國駐華大使這一角色的轉變。過去10年，美國駐華大使一直由前政客擔任，而不是經驗豐富的外交官。

呂祥稱，選擇職業外交官出任美國駐重要國家大使的並不多，而伯恩斯能脫穎而出，首先因為他是兩黨都能接受的人，伯恩斯為克林頓政府、布殊政府都工作過，因此他的提名不會受到嚴重挑戰，而伯恩斯也熟悉拜登及其國安和外交團隊。

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李海東在美國聽過伯恩斯的一次演講，認為伯恩斯對華政策的理解和認識並不偏激。「我在美國威爾遜中心聽過一次他有關中國主題的演講，他在對華問題上的觀點相對而言是比較平衡和全面的。而且他說話非常得體，並不像彭斯、蓬佩奧等前政府外交安全團隊成員那樣生硬極端。儘管伯恩斯以前沒有擔任過專門處理中國事務的官職，但在國務院擔任副國務卿期間處理的眾多事務涉及中國，而且他在哈佛教書時許多主題聚焦中國，因此對中國是比較了解的。」

呂祥認為，美國駐外大使中，職業外交官往往不是突破性的人物，而是一個執行者，個人作為更關鍵是看性格，伯恩斯作為一名職業外交官，應該不是開創性、靈活性很強的人。「對美國來說，其優點是會比較忠實地執行美國政策，劣勢就是可能不會展現更多靈活性。」

張騰軍說，很難期待伯恩斯會以一己之力，來推動中美關係改善，要盡量摒除不切實際的幻想。李海東也表示，當前中美兩國關係太複雜，許多問題都是結構性的，所以不應對新任駐華大使對中美關係的影響給予過高期待，如他能實現在兩國高層之間迅速有效傳達信息的功能，就已相當積極。

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責任編輯：連兆鋒

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