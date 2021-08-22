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藍韜文指英國冀中俄對塔利班施加影響力

國情動向 14:33 2021/08/22

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阿富汗局勢持續動蕩，對此，英國外相藍韜文接受報章訪問時表示，雖然感到不舒服，但仍然有需要引入中俄等國家的參與，期望能緩和當地局勢。此外，中國國務委員兼外長王毅指，中方對阿富汗塔利班會聽其言並觀其行

藍韜文21日對《星期日電訊報》形容，俄羅斯及中國對塔利班有影響力，英國將要尋求這些國家協助，但他同時承認這個做法令人感到「不舒服」，藍韜文又表示，英國已與聯合國安理會其餘四個常任理事國接觸，計劃就阿富汗局勢成立聯絡小組。

英國防長華禮仕在報章撰文，形容西方國家撤離阿富汗是「不光彩」，警告未來將要承受後果。他說現時必須加快撤離工作，會在阿富汗周邊地區設立臨時中心收容難民，如果美軍獲准延長留在當地的時間，英國亦會提供支援。華禮仕早前亦曾公開表態，指美國撤軍的決定錯誤，但根據協議，英國必須跟隨。

中方對阿富汗塔利班會聽其言並觀其行

中國國務委員兼外長王毅20日應約跟意大利外長迪馬約通話，就阿富汗局勢交換意見。

王毅說塔利班發言人多次針對國際社會關切的問題作出積極回應，展現合作姿態，中方會聽其言並觀其行。

他又強調阿富汗的未來應由阿富汗人民決定，國際社會若然試圖施加壓力製造經濟金融難題或制裁會適得其反。

迪馬約表示中國對阿富汗局勢發揮關鍵作用，意大利完全贊同中方觀點，支持與阿富汗塔利班積極溝通。

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塔利班：希望中國能為阿富汗建設作貢獻（第二版）

與藍韜文通話談阿富汗局勢 王毅：國際應多引導而非施壓

責任編輯：李冰琪

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